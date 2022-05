Reggio Calabria – L’Associazione Innamorarsi di Sbarre ringrazia il Consigliere Delegato Mario Cardia

Attraverso questo comunicato stampa i membri dell’Associazione Innamorarsi di Sbarre insieme al Presidente Simona Luppino ringraziano fortemente il Consigliere Delegato alle manutenzioni stradali Mario Cardia che in questi giorni è’ stato sempre presente ed ha seguito per intero lo svolgimento dei lavori che hanno interessato il rifacimento stradale in Via Cantaffio.

Un segnale importante per la periferia sud della nostra città’, una strada questa di collegamento tra la via Sbarre Centrali e il Grande Ospedale Metropolitano Bianchi – Melacrino – Morelli dove da anni non veniva effettuata una manutenzione importante come questa.

L’associazione è nata nel dicembre 2018 grazie all’iniziativa spontanea di cittadini volontari che si sono occupati di ridare decoro e dignità – ripulendo tutta l’area – ad un piccolo polmone verde situato nella zona residenziale di via Botteghelle , nei prossimi giorni e’ in programma un nuovo intervento di pulizia e decoro per questa area che stiamo programmando con i volontari tesserati, per tutte le attività che stiamo svolgendo ci teniamo a porgere i ringraziamenti al consigliere comunale delegato Mario Cardia per la presenza e l’attenzione al quartiere di sbarre che dimostra quotidianamente, concludono i membri dell’Associazione Innamorarsi di Sbarre.