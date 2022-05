Reggio Calabria – In libreria “Il sogno di Fara” della giovane scrittrice Zema

“IL SOGNO DI FARA” è in libreria. Il nuovo libro della giovane scrittrice reggina Benedetta Zema, edito da Falzea, già autrice di “La strana vita di Carlos Muñoz”(2021), promette di entusiasmare i giovani lettori.

Il libro, ispirato a una storia vera, ha come protagonista Fara, giovane donna etiope e attivista, che lotta per difendere la povera gente dalla prepotenza dei potenti. A causa della sua battaglia, subisce delle persecuzioni politiche da parte del governo locale ed è costretta alla fuga per evitare la prigione. Giunge così a Milano, dove si mobilita alla ricerca di un lavoro. Non trova nulla che faccia al caso suo, ma un giorno, per caso, ha un’intuizione: potrebbe proseguire la tradizione della sua famiglia, dedita alla pastorizia da generazioni, avviando un allevamento di capre. Per farlo si reca tra i monti incontaminati del Trentino, dove sogna di aprire un’azienda agricola che realizzi prodotti genuini, a chilometro zero, ottenuti nel più completo rispetto dell’ambiente e degli animali allevati. Ciò che la protagonista non sa è che dovrà affrontare numerose insidie sul suo cammino e fare i conti con una misteriosa figura che farà di tutto per metterle i bastoni tra le ruote… La tenacia e la forza d’animo di Fara basteranno a farla trionfare? Riuscirà a realizzare il suo sogno?

Storia di riscatto e resilienza sull’importanza di lottare per gli ideali in cui crediamo, quella narrata da Benedetta Zema, che ha voluto far accompagnare la narrazione da una parte didattica pienamente in linea con gli argomenti dettati dal programma ONU Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile. E’ così che il libro, per i molteplici spunti di approfondimento, si presta ad essere un validissimo strumento nei progetti di lettura ed educazione civica realizzati nelle scuole.