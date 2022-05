Reggio Calabria città inclusiva: al Waterfront e al Castello tre nuove giostre per bambini con disabilità

Completate e abbellite due tra le aree ludiche più frequentate della Città, grazie al prezioso supporto dei club service Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e Inner Wheel di Reggio Calabria



Reggio Calabria città dai parchi inclusivi a misura di tutti. Tre nuove giostre, dedicate a bambini con disabilità, sono state installate nei giorni scorsi, frutto della preziosa donazione di due club service cittadini, il Rotary Club Reggio Calabria Sud Parallelo 38 e l’Inner Wheel di Reggio Calabria. Alla presenza del Sindaco ff Paolo Brunetti, del Consigliere delegato al decoro e agli arredi urbani e ai parchi cittadini Massimiliano Merenda, dell’Assessore alle Politiche Sociali Demetrio Delfino e del Consigliere Delegato Carmelo Romeo, le tre nuove strutture sono state consegnate ieri alla comunità reggina. Due di esse sono posizionate nella nuova area giochi del Waterfront, a due passi dalla storica pineta di viale Zerbi, l’altra nello spazio ludico adiacente al Castello Aragonese, intitolato a Nicola Federico, in un’area molto frequentata dai bambini per via della presenza di diverse scuole.

“Una giornata speciale per tutti noi – ha spiegato il delegato al decoro, agli arredi e ai parchi cittadini Massimiliano Merenda – tre nuove giostre che vanno ad arricchire le nostre aree giochi, grazie alla generosità di alcune imprese e di tanti reggini ed alla sinergia instaurata con i due club service che ringrazio di cuore per la straordinaria sensibilità dimostrata”.