Reggio Calabria – Chiuso con successo l’evento benefico #iostoconlhospice

Si chiudono ufficialmente i motori dell’evento sportivo di beneficenza #iostoconlhospice giunto alla sua quarta edizione lo scorso 7 e 8 maggio.

“Dopo la ragguardevole cifra consegnata al presidente della fondazione Hospice Via delle Stelle, dottor Trapani Lombardo giorno 9 maggio, di €19.487,00 le donazioni si sono susseguite nei giorni successivi – afferma l’organizzatrice dell’evento benefico Angelita Racco-. Oggi, abbiamo consegnato la restante somma per un totale di €20.452,00”.

“In particolare, ci tengo a segnalare il grande supporto giunto da Palmi, l’amico e collega Massimo Alampi ha contribuito in maniera sostanziosa con la sua raccolta privata consegnando un salvadanaio di 435 euro. Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto e che continueranno a farlo. Ci vediamo il prossimo anno!” – conclude Angelita.