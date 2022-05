Il sindaco ff Versace: “Reggina patrimonio della Città, deve essere difesa e tutelata”

“La Reggina è un patrimonio della Città, è prima di tutto dei reggini, ed in quanto tale deve essere difesa, a prescindere da qualsiasi cosa, da qualsiasi indagine o provvedimento delle autorità giudiziarie. Da istituzioni faremo tutto ciò che è in nostro potere per fare in modo che sia tutelata per come merita”. Così in una nota il sindaco facente funzione della Città Metropolitana Carmelo Versace ha commentato la situazione della Reggina 1914, dopo la misura cautelare applicata al Presidente Luca Gallo.