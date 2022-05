Congresso Lions a Reggio Calabria, il benvenuto della Città Metropolitana

Si è riunito nell’Aula consiliare “Leonida Repaci” della Città metropolitana il gabinetto distrettuale dei Lions Distretto 108Ya che coinvolge Calabria, Campania e Basilicata. In avvio dei lavori il Sindaco metropolitano f.f., Carmelo Versace, ha accolto il governatore del Distretto 108Ya, Francesco Accarino e i delegati presenti nell’assemblea metropolitana, rivolgendo l’indirizzo di saluto e gli auguri di buon lavoro dell’Ente.

Lo stesso Versace, nel pomeriggio, insieme al sindaco ff del Comune di Reggio Calabria Paolo Brunetti, ha preso parte anche all’apertura del Congresso che si è tenuto al teatro “Francesco Cilea” ed è stato preceduto dalla sfilata delle bandiere e dall’esecuzione degli inni nazionali, americano, europeo ed italiano, ad opera dell’Orchestra del “Cilea” diretta dal maestro Alessandro Tirotta.

Nel suo intervento l’inquilino di Palazzo “Alvaro” ha voluto rimarcare, in particolare, “la centralità di questo prestigioso appuntamento che trasforma Reggio Calabria, per un intero weekend, in un autentico crocevia del “Lionismo” per tutto il Mezzogiorno”. Oltre 500, infatti, i delegati Lions presenti in riva allo Stretto per una tre giorni chiamata a rinnovare i vertici del Distretto 108Ya. “Un momento che segna anche il ritorno dei grandi appuntamenti congressuali – ha inoltre evidenziato Versace – dopo la pausa forzata imposta dalla pandemia. E Reggio Calabria si conferma ancora una volta una città accogliente, ospitale e pronta a gestire questo tipo di manifestazioni”.

Per la città, tra l’altro, è una soddisfazione doppia poter accogliere così tanti visitatori, in ragione del momento di festa che l’intera comunità metropolitana di Reggio Calabria sta vivendo intorno ai Bronzi di Riace dei quali ricorre quest’anno il cinquantesimo del ritrovamento. “Un’occasione in più, dunque, per esaltare agli occhi di una così ampia platea, non solo i due capolavori bronzei ma tutte le nostre bellezze culturali e paesaggistiche. Rinnovo pertanto i complimenti agli organizzatori del Congresso – ha concluso Versace – ed il ringraziamento per aver scelto Reggio Calabria quale sede di questo importante momento, con l’auspicio che sia solo l’inizio di un percorso ancora più solido e duraturo che insieme potremo compiere”.