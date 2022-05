Confcommercio: con l’Accordo territoriale più facile per le aziende del commercio reggine assumere con contratto a tempo determinato. Si parte il 15 maggio

“Un accordo territoriale sull’utilizzo del rapporto a tempo determinato che va nella direzione di favorire gli imprenditori che vogliono assumere per far fronte alla gestione dei picchi di lavoro stagionali” afferma il Presidente di Confcommercio Reggio Calabria Lorenzo Labate “e che rappresenta una opportunità per le attività del terziario delle località turistiche e centri storici del nostro territorio. L’intesa estende ai lavoratori del commercio benefici e diritti già previsti a livello nazionale nel settore turistico ricettivo e consente alle imprese di fruire di maggiore flessibilità ed ai lavoratori la possibilità di accedere al mercato del lavoro, seppure a tempo determinato, con tutte le tutele di legge. “Con questa intesa risolviamo un’evidente anomalia – continua Labate – visto che in molti territori della nostra provincia il lavoro si concentra in alcuni periodi dell’anno. Era quindi indispensabile permettere anche agli imprenditori del commercio di ricorrere a contratti di tipo stagionale nei momenti necessari. Contiamo che questo cambio di passo, questa nuova forma di flessibilità, renda le imprese più propense ad assumere, non solo d’estate ma anche in occasione di saldi, festività natalizie, pasquali, eventi locali e altri momenti topici. In attesa di tempi migliori”.

Soddisfatti per l’accordo, frutto di un confronto costruttivo e costante con Confcommercio i segretari provinciali di Filcams – Samantha Caridi, Fisascat – Fortunato Lopapa e Uiltucs –Sabrina De Stefano che ritengono l’intesa coerente con il momento storico e con le esigenze del territorio.

Per Caridi “l’obiettivo al quale abbiamo lavorato con Confcommercio è coniugare l’esigenza di maggiore flessibilità manifestata dalle imprese con il rispetto della dignità dei lavoratori che rappresenta, sempre, un valore imprescindibile, sul quale come sindacato non