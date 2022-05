Con Silvio Relandini focus sulle Tecnologie Musicali. Seminario di due giorni per gli studenti del Liceo di Cinquefrondi

Si terrà il prossimo 9 e 10 maggio nella sede del Liceo Musicale a Cinquefrondi, il seminario sulle “Tecnologie Musicali” a cura di Silvio Relandini.

A Cinquefrondi, dunque, su invito del Dirigente Scolastico e della professoressa Rosa Papasergi, Relandini avrà modo di confrontarsi con gli studenti di tutte le classi dell’Istituto sul piano della metodologia e della didattica, oltre che sulle opportunità lavorative nel panorama italiano e internazionale.

«È un ulteriore momento di approfondimento della disciplina- dichiara Francesca Maria Morabito– per consentire ai nostri allievi sia di confrontarsi con i massimi esperti del settore, sia di ampliare le loro conoscenze per una preparazione a tutto tondo nel campo della musica e dell’arte. Ringrazio la professoressa Papasergi per essersi fatta promotrice del progetto. Questo seminario segue altre attività extracurriculari che la nostra scuola sta portando avanti con la ripresa dopo la pandemia. Non soltanto il già avviato Interplay, per lo studio del Jazz, ma anche le presentazioni dei libri con gli autori in presenza, a cura del Dipartimento di Lettere- conclude».

Ingegnere, musicista e direttore dell’Istituto Italiano di Tecnologie Musicali, Relandini ha all’attivo una vasta esperienza nel campo della formazione nel settore sia in ambito scolastico che universitario.

È stato docente in diversi seminari condotti presso i Conservatori e le Accademie musicali italiane e collabora in qualità di assistente tecnologico per la realizzazione di colonne sonore cinematografiche e per videogame.