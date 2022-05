Cinquant’anni di carriera, un tour estivo e una Calabria pronta a riabbracciare Ron

Quella di Ron è una delle carriere più importanti del panorama italiano, con un repertorio ricchissimo e tra i più belli della nostra musica cantautorale, di cui è protagonista indiscusso.

Amatissimo dal pubblico, il suo straordinario percorso artistico viene celebrato in occasione dei 50 anni di attività, con la pubblicazione di un imperdibile antologia, “Non abbiam bisogno di parole”, contenente 67 brani tra i più grandi successi dell’artista, e composta da due doppi CD: il primo volume sarà in edicola il 6 maggio e il secondo volume il 13 maggio.

Le due uscite sono arricchite da un libretto con contenuti esclusivi e un’intervista inedita in cui Ron racconta la nascita delle sue canzoni, i momenti in cui sono state composte e registrate, e rivela tanti aneddoti legati alla sua straordinaria carriera.

“Non abbiam bisogno di parole” contiene molti dei capolavori che ci ha regalato in questi 50 anni ma anche i grandi duetti. Si va dalle canzoni dell’esordio (Pà diglielo a mà e Il gigante e la bambina), a quelle del sodalizio con Lucio Dalla (Piazza Grande, Cosa sarà, Attenti al lupo, scritta da Ron per Lucio, “Chissà se lo sai” , nelle versioni cantate dai due artisti insieme, ma anche i capolavori di Lucio “4/3/43” , “Futura” , fino e alla postuma “Almeno pensami”, portata da RON al Festival di Sanremo nel 2018). Ci sono naturalmente le sue canzoni più note e amate (da “Non abbiam bisogno di parole”, brano del 1992 che dà il titolo all’antologia, a “Vorrei incontrarti fra cent’anni”, con cui vinse il Festival di Sanremo nel 1996; da “Joe Temerario” a “Anima” , con cui vinse il Festivalbar nel 1982, ma anche “E’ l’Italia che va”, “Al centro della musica” , il più recente “Abitante di un corpo celeste” del 2021, fino alla celeberrima “Una città per cantare” , in due versioni, dal vivo e in un esclusivo duetto con Jackson Browne). E poi i tanti featuring con i più grandi artisti: Baglioni (Non abbiamo

bisogno di parole), De Gregori (I ragazzi italiani), Jovanotti (Il gigante e la bambina), Mannoia (Cara), Morandi (Joe Temerario e Occhi di ragazza), Carboni (Anima), Nek (Caro amico fragile), Bersani (Le foglie e il vento), Zampaglione (Felicità), Elisa (Ma quando dici amore), Oxa (La promessa), Sangiorgi (Aquila), Emma (Prigioniera a distanza), Arisa (Piazza Grande), Antonacci (Sono cose che capitano), Raf (La pace), Giusy Ferreri (L’amore guarisce il dolore).

Il 6 maggio verrà inoltre pubblicata una nuova canzone, “Più di quanto ti ho amato” (etichetta Le foglie e il vento, distribuzione Sony Music), scritta da Bungaro, Cesare Chiodo e Rakele. Il brano sarà contenuto nell’album di inediti in uscita a settembre. Intanto sarà disponibile in streaming digitale in una “radio version” e si potrà ascoltare in tutte le emittenti. Sempre il 6 maggio sarà online il videoclip. Così Ron sulla nuova canzone “È proprio vero che a volte pur cantando una canzone che non hai scritto, è possibile entrare in un mondo che ti assomiglia tanto, qualcosa che avevi dentro da sempre, ma che non sei mai riuscito a raccontare come volevi. Viviamo un tempo in cui si fa fatica ad amare qualcuno in un modo così intenso, e questo brano mi riporta a storie d’amore che ho vissuto e che non potrò mai dimenticare. Il video che mi ritrae mi ha messo a nudo, senza vergogna, in un’isola dall’atmosfera lunare e piena

di una luce d’altri tempi”. Mentre Bungaro, autore del brano insieme a Cesare Chiodo e Rakele, racconta “Questa canzone è una dichiarazione d’amore alla vita. Credo fosse nascosta già da tempo dentro di me. Una notte in viaggio verso il mio Salento ho sentito il respiro del cielo e di tutte le terre, ho immaginato un giorno perfetto dove in questa guerra di sogni, tutte le luci del mondo potessero riaccendere il buio. Riascoltandola, non ho esitato un attimo: ho pensato a Rosalino, per me una delle voci più belle, umane e pensanti della nostra canzone d’autore italiana”.

Nel corso dell’estate ci sarà anche un tour celebrativo dei 50 anni di musica di Ron, le cui date verranno comunicate prossimamente e la Esse concerti è responsabile del booking regionale.

RON si esibirà con la Ensemble Symphony Orchestra diretta dal Maestro Giacomo Loprieno. Artista raffinato e sensibile, con il suo talento ed intuizioni compositive ha firmato molti capolavori e tanti successi, anche per grandi artisti, rimasti impressi nella memoria collettiva. Oltre ad aver vinto un Festival di Sanremo e un Festivalbar, RON è da sempre uno dei principali protagonisti dei più grandi eventi della musica in Italia (solo per citarne due, il tour di Banana Republic con Dalla e De Gregori nel 1979, e il Fab Four Tour con Pino Daniele, Francesco De Gregori e Fiorella Mannoia, nel 2002). Gli ultimi due singoli Abitante di un corpo celeste e Sono un

figlio, di recente pubblicazione, faranno parte del nuovo lavoro in uscita a settembre.