Caffè Mauro acquisisce Caffè Latella

Caffè Mauro, storica torrefazione calabrese fondata nel 1949, distribuita in tutto il territorio

nazionale e in oltre 60 paesi, e Caffè Latella, nata a Messina e con un’esperienza trentennale

nelle miscele del caffè, hanno chiuso un accordo per avviare insieme un nuovo percorso

sotto il segno della continuità, volto a valorizzare le tradizioni del caffè artigianale e a mettere

a fattor comune i valori di passione e innovazione che distinguono le due realtà.

L’operazione prevede l’acquisizione del marchio Caffè Latella, delle attrezzature

professionali installate presso la clientela e dei mezzi in dotazione agli agenti. Il marchio

Caffè Latella verrà sostituito dal marchio Caffè Mauro e dall’eccellenza delle sue

miscele. Inoltre, verrà messa a disposizione dei clienti la competenza e il supporto

professionale dell’Accademia del Caffè Mauro.

Giuseppe Latella è un artigiano del caffè riconosciuto dal mercato per la sua passione e

per la competenza delle miscele. In trent’anni ha costruito un rapporto di fiducia con i clienti,

basato sulla partnership e sulla conoscenza radicata del territorio. Per assicurare la piena

continuità della relazione con i clienti, Giuseppe Latella ha assunto il ruolo di agente

monomandatario esclusivo di Caffè Mauro.

Fabrizio Capua, Amministratore Delegato di Caffè Mauro, aggiunge “Siamo entusiasti di

questo percorso che avviamo insieme a Giuseppe Latella, con cui condivido valori e tradizioni

del mondo del caffè. Ci lega in particolare la passione per la torrefazione, per quel sapere

artigianale che mette sempre al centro la qualità e l’innovazione. Le relazioni che Giuseppe

Latella ha creato con la clientela, non solo continueranno ma verranno consolidate e ampliate

grazie al supporto dell’organizzazione Caffè Mauro”.

Questo accordo permette a Caffè Mauro di rafforzare e ampliare la sua posizione commerciale

in Sicilia, in un canale strategico quale l’ho.re.ca, proseguendo con successo la distribuzione

delle sue miscele di qualità nel territorio.