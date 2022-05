Antonimina (RC) – Alla Casa delle Erbe e delle Agricolture, la quinta edizione della Festa delle Rose

Dalle ore 11, domenica prossima, un viaggio guidato nel Piccolo Parco della Gioia, un’immersione totale nel risveglio mistico della natura attraverso i cinque sensi.

Nutrirsi di bellezza, colazione rosata in giardino, un percorso di degustazione attraverso i profumi e i sapori della primavera calabrese.

A seguire, gli Archetipi della Rosa, conversazione con Francesco Salvador: Valori e significati primigeni della regina dei fiori.

Stupor Rosa, una giornata diventata un classico per la nostra regione, raccoglie adesioni di artisti e scrittori provenienti da tutta Italia: le stanze verdi di Marò d’Agostino, le invenzioni scenografiche di Serafina Amodeo, la condivisione pacifica di esperienze e idee per affrontare serenamente e in armonia il nostro quotidiano.

