Roccella Summer Festival, al Teatro al Castello arriva il MM4 Summer tour di MadMan

Si aggiunge oggi una nuova data a “MM4 Summer tour” di MadMan: il 14 agosto sarà live a Roccella Jonica (RC) sul palco del Roccella Summer Festival, la rassegna realizzata in collaborazione con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica, quest’anno alla sua seconda edizione.

In occasione di questa nuova tournée, MadMan porterà anche al Teatro al Castello, per la prima volta dal vivo il suo ultimo lavoro “MM VOL. 4” (Tanta Roba Label, distribuito da Universal Music Italia), il quarto capitolo della saga cult di mixtape.

MM4 è un lavoro introspettivo, cupo, in qualche modo figlio della pandemia e dei lunghi mesi di lockdown e spaesamento, che vedrà finalmente la luce con gli appuntamenti live di “MM4 Summer tour” organizzato da Magellano Concerti insieme a Tanta Roba Label, che farà tappa anche in Calabria, dunque.

MadMan, classe ’88, è considerato uno degli artisti più talentuosi della scena rap Italiana. Dopo i primi mixtape e l’album autoprodotto “Escape from Heart”, nel 2011 avvia una collaborazione con Gemitaiz, dando vita al mixtape “Haterproof” (2011), l’EP “Detto Fatto” (2012) e gli album “Kepler” (2014) e “Scatola Nera” (2019). Nel 2013, poco prima della firma con Tanta Roba Label, rilascia in free-download “MM Vol.1”, dando il via a una serie di mixtape che diventeranno presto di culto. Nel 2015 è la volta di “Doppelganger”, seguito a un anno di distanza da “MM Vol. 2”, il secondo capitolo della saga, contenente il brano “Veleno 6” feat. Gemitaiz, tuttora uno dei singoli di maggiore successo di MadMan, certificato triplo platino. Continuando ad alternare le release di mixtape e album ufficiali, pubblica “Back Home” nel 2018 e “MM Vol. 3” nel 2019, certificati rispettivamente platino e oro. Il 7 giugno 2019 Gemitaiz & MadMan rilasciano “Veleno 7”, brano che batte il record nazionale di stream giornalieri per una singola traccia su Spotify e che anticipa “Scatola Nera”, il joint album uscito a settembre dello stesso anno. A novembre 2021, dopo quasi due anni di pandemia, arriva “MM Vol. 4”: il quarto volume, il cui sound è curato quasi interamente da PK, è un lavoro più cupo, introspettivo, figlio del suo tempo. Tra le varie collaborazioni, non poteva mancare quella con Gemitaiz nell’ottavo capitolo della saga “Veleno”.

I biglietti per il concerto di MadMan al Roccella Summer Festival, possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria, Etes.