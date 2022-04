Roccella Jonica: mensa scolastica meno cara e con gestione digitale CovidFree

Importante novità per le famiglie di Roccella Jonica che semplificherà la vita e alleggerirà il costo del servizi scolastici incentivando il commercio locale.

L’Amministrazione comunale roccellese, guidata dal Sindaco Vittorio Zito, ha aderito, infatti, alla piattaforma Donacod, che dal prossimo maggio permetterà ai genitori degli studenti di gestire interamente, tramite una App, il servizio di refezione scolastica.

Fino ad ora, i genitori degli alunni iscritti al servizio in questione dovevano periodicamente recarsi in Comune per acquistare dei blocchetti cartacei, i cosiddetti buoni pasto, che ogni giorno i bambini portavano a scuola. Successivamente i buoni venivano raccolti, contati e veniva di seguito contattato il centro cottura per la preparazione dei pasti.

Tutti questi contatti, con il relativo rischio contagio, saranno eliminati grazie alla dematerializzazione offerta da Donacod.

Con l’adesione alla piattaforma spariranno, quindi, i buoni cartacei. Per ogni alunno verrà creato un borsellino digitale e i genitori non dovranno più recarsi in Comune per il ritiro dei blocchetti. Le prenotazioni al servizio di refezione saranno gestite tramite l’App. Saranno i genitori a segnalare solo l’assenza al servizio tramite una semplicissima funzionalità presente sull’applicazione.

Conoscere il menù del giorno, con le foto dei piatti, e tenere sempre sotto controllo il proprio “borsellino”, ossia il credito per poter fruire del servizio refezione, sono alcune delle funzionalità offerte da Donacod e che saranno utilizzate dal Comune di Roccella per garantire la trasparenza del servizio.

Anche i pagamenti saranno semplificati grazie all’integrazione offerta da Donacod con pagoPA, il sistema di pagamento della Pubblica Amministrazione. Si potrà pagare il costo della refezione online o in qualsiasi punto pagamento abilitato senza inviare la ricevuta di pagamento al Comune.

Il nuovo servizio digitale sarà operativo da maggio. I genitori degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica dovranno scaricare l’App Donacod, registrarsi ed iscrivere i propri figli al servizio del Comune di Roccella Jonica. Tutti coloro che avranno ancora a disposizione dei buoni cartacei da utilizzare per la mensa scolastica dovranno recarsi all’Ufficio Politiche Sociali del Comune, con le modalità che l’Ufficio comunicherà per tempo, dove potranno convertirli in credito usufruibile nel borsellino digitale dell’App.

Le iscrizioni saranno aperte a breve e le istruzioni con tutte le informazioni saranno reperibili tramite un link che sarà pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Ente. Al fine di divulgare le