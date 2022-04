Rinasce il Parco Verde Pubblico di Salice: avanzano i lavori di riqualificazione ed ampliamento dello storico spazio pubblico

Proseguono i lavori per la rigenerazione e l’ampliamento dello storico Parco Verde Pubblico di Salice, nella zona nord della Città. Il polmone verde che nel tempo è diventato un vero e proprio riferimento per le iniziative pubbliche, ludiche, sociali e di solidarietà, sul territorio della circoscrizione di Catona, è oggetto da alcune settimane di un cospicuo intervento di restyling che interessa l’area attrezzata e prevede una serie di migliorativi ed ampliamenti volti a rendere lo spazio ancora più accogliente ed ospitale per i cittadini del quartiere.

L’intervento è finanziato dai Patti per il Sud per un importo complessivo di circa 130 mila euro prevede la realizzazione di un’area giochi, un’area attrezzata con panchine, la creazione di un nuovo parcheggio a servizio del parco, con una corsia preferenziale per raggiungere in sicurezza ed in maniera più immediata l’edificio scolastico di Salice, sul quale sono stati da poco aggiudicati i lavori per la riqualificazione.

L’intervento di riqualificazione del parco costituirà un’ulteriore importante attività di rigenerazione per la zona nord della Città. “Da sempre il Verde Pubblico di Salice è riconosciuto come un punto di riferimento per i residenti del quartiere. L’ampliamento di quello spazio si inserisce in un’azione strategica che come amministrazione abbiamo promosso negli ultimi anni per il recupero e la riqualificazione degli spazi verdi pubblici, in particolare di quelli dedicati ai bambini” hanno dichiarato Calabrò e Marra a margine dell’odierno sopralluogo. “In questo senso – hanno aggiunto – l’azione dell’Assessorato ai Lavori Pubblici, guidato dal collega Rocco Albanese – sta portando avanti una serie di azioni, programmate in questi anni, che vanno nella direzione della rigenerazione di importanti spazi e beni comuni. Ringraziamo pertanto i tecnici dell’Amministrazione che stanno seguendo il cantiere del Verde Pubblico a Salice. Siamo certi che, una volta completato, il nuovo Parco sarà ancora di più uno spazio ospitale ed un centro di aggregazione a disposizione dei tanti cittadini che in questi anni hanno imparato a frequentarlo”.