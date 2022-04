Reggio Calabria – “Suggestioni per una Via Crucis” con il Conservatorio Cilea

Oggi lunedì 11 aprile 2022 alle ore 18:30 presso la Chiesa degli Artisti “San Giorgio della VIttoria” in Reggio Calabria, gli studenti del Conservatorio “Cilea” offriranno il loro contributo musicale alle meditazioni per la Settimana Santa.

La classe di Esercitazioni corali, studenti di ottoni, legni, archi, cantanti solisti e organisti diretti e accompagnati al cembalo dal Prof. Francesco Aliberti, si alterneranno nell’esecuzione di brani di Bach, Buxtehude, Fauré, Händel, Liszt, Monteverdi, Palestrina, Purcell che saranno “incorniciati” da sette letture da testi di Rebora, Zanzotto, Testori, Merini e don A. Bello, declamati da Paola Nicolò.

L’iniziativa, che vedrà più di 70 studenti coinvolti, si chiama “Suggestioni per una Via Crucis”, e già il titolo invita a una riflessione sul significato di un termine che generalmente si riferisce a condizionamenti o fascino e include un processo che evita la nostra analisi razionale e risale a cuore e mente, permettendo esperienze che altrimenti potrebbero non arricchirci, specialmente quando si entra in contatto con l’arte.

Un viaggio tra musica e parola sulla Via della Croce oggi quanto mai importante, aperto alla commozione e alla solidarietà per le sofferenze di quanti subiscono le atrocità della guerra.