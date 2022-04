Reggio Calabria – Reati ambientali, Salsano: “Situazione preoccupante, riportare la Regione a livelli ambientali adeguati”

di Grazia Candido – Trecento militari impegnati, un centinaio di aree controllate per contrastare l’inquinamento ambientale, 36 soggetti denunciati e ritenuti responsabili della condotta offensiva verso il patrimonio ambientale, controllati 48 impianti di depurazione e 42 attività produttive, eseguiti 84 campionamenti di acque di fanghi da depurazione, contestate ingenti sanzioni pecuniarie per un complessivo di circa 400.000,00 euro e deferite all’A.G. 51 persone.

Questi sono alcuni numeri dell’intervento messo a segno dai carabinieri della Calabria e che “rappresenta solo l’inizio di una più complessa strategia di protezione dell’ambiente e della natura tant’è che vedrà impegnato, nei prossimi mesi, il Corpo non solo nel contrasto all’inquinamento acqueo che interesserà gradualmente tutti i tratti costieri della Regione ma anche, nella lotta ad ogni forma di compromissione dell’habitat naturale dal suolo all’aria, dai centri urbani alle foreste”.

Lo ribadisce il Comande provinciale dei Carabinieri Marco Guerrini che, insieme al comandante della Legione Carabinieri Calabria, generale di brigata Pietro Francesco Salsano e al comandante della regione Carabinieri Forestale, colonnello Giorgio Maria Borrelli, questa mattina durante la conferenza stampa, ha sciorinato tutti i dettagli dell’ampia operazione “Deep 2” condotta dai Carabinieri dell’Organizzazione Territoriale e per la Tutela Forestale, Ambientale e Agroalimentare insieme a squadre operative dello squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria e con il supporto aereo dell’ottavo Nucleo Elicotteri di Vibo Valentia.

Sulla scia della precedente attività eseguita il mese scorso e che ha interessato le provincie di Vibo Valentia, Catanzaro e Cosenza (operazione “Deep1”), gli uomini dello Stato hanno controllato la fascia medio – costiera ionica, tirrenica e dello Stretto della provincia di Reggio Calabria per più di 220 chilometri, tra cui siti di depurazione, nonché aree palustri e canali di scolo in prossimità della costa, con annesse attività produttive limitrofe. Dai controlli eseguiti, si conferma “quanto l’inquinamento acqueo risulti particolarmente accentuato in Calabria” e che è tra le ultime Regioni per produzione e trattamento di fanghi provenienti da acque reflue urbane, rapportata alla popolazione residente (cosiddetto indice di potenziale smaltimento non controllato/illecito dei fanghi). Per comprendere l’entità del fenomeno, nel 2019, in Calabria sono state dichiarate 34.072 tonnellate di fanghi regolarmente trattati a fronte di una popolazione di 1.860.000 abitanti.

“Purtroppo si tratta di una conferma, avevamo già avuto dati abbastanza inquietanti nella precedente operazione Deep eseguita nella fascia tirrenica dell’alto cosentino e oggi, analogamente, abbiamo riscontrato molte irregolarità anche nel territorio della provincia di Reggio Calabria. Questo ci dà l’idea di quanto lavoro ci sia da fare in questa Regione per riportarla a dei livelli ambientali adeguati – afferma il comandante Salsano -. Dai primi dati che abbiamo ma non possiamo comunicarli ancora, prima dell’estate il quadro sarà completato, la situazione è preoccupante sia in termini di microbiologia sia in termini di chimica. Tutto ciò, fa pensare veramente che c’è in atto in Calabria, da tempo, minore attenzione a questo settore che purtroppo è trasversale, non è concentrato in una particolare area del territorio. Sono interessati pure i piccoli centri dove le attività produttive sono scarse. Per quanto riguarda i depuratori, non tutti, per quelli dei Comuni c’è una responsabilità di chi deve gestirli e quindi, di chi ha in appalto il servizio ma anche, degli amministratori che hanno il dovere di controllare”.

I militari dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Calabria durante le perlustrazioni hanno risalito alcuni corsi d’acqua, tra cui i fiumi Mesima e Petrace che sfociano sulla costa tirrenica, il torrente Caserta e la Fiumara Annunziata a Reggio Calabria, nonché i torrenti nella piana di Gioia Tauro e nella locride, fino alle sorgenti per verificare lo sversamento dei liquami delle varie aziende.

In una prossima fase, la procedura di verifica sarà approfondita mediante il confronto delle analisi chimico-biologiche eseguite sui campioni prelevati e l’eventuale corrispondenza con i residui prodotti dalle attività che possono aver determinato la contaminazione.

L’intervento condotto ieri rappresenta solo l’inizio di una più complessa strategia di protezione dell’ambiente e della natura che vedrà impegnati i Carabinieri della Calabria anche nei prossimi mesi non solo nel contrasto all’inquinamento acqueo, che comunque interesserà gradualmente tutti i tratti costieri della Regione, ma anche nella lotta ad ogni forma di compromissione dell’habitat naturale dal suolo all’aria, dai centri urbani alle foreste. L’impegno costante dell’Arma in Calabria è confermato dai dati riferiti al contrasto ad ogni forma di inquinamento relativi agli ultimi mesi: sono state riscontrate irregolarità in 37 siti, ritenuti potenzialmente inquinanti, tra cui 5 tra impianti di depurazione, vasche di contenimento fanghi e attività produttive inquinanti, 2 centri di raccolta di rifiuti, 2 lavanderie industriali, 2 officine e 6 esercizi commerciali.