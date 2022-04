Reggio Calabria – Prosegue l’attività di manutenzione e cura sugli alberi del Lungomare Falcomatà

«Proseguirà, anche nei prossimi giorni, il lavoro di manutenzione e cura degli alberi monumentali del lungomare “Italo Falcomatà”, un intervento inserito nel programma di riqualificazione del patrimonio arboreo unico nel suo genere ed autentico simbolo identitario cittadino». È quanto comunica l’amministrazione comunale che, in una nota stampa, precisa come «gli operai della società Castore saranno impegnati a partire dal 19 aprile e fino al 22 aprile, ogni giorno, dalle ore 6 alle ore 14».

«Nella circostanza – continua il comunicato – il traffico veicolare, tra le ore 6.00 e le 14.00, verrà temporaneamente interrotto sul lungomare “Italo Falcomatà” e deviato lungo Corso “Giacomo Matteotti” (via marina alta) per consentire di svolgere gli interventi in assoluta sicurezza per i lavoratori, gli automobilisti ed i cittadini».

Scusandosi con la cittadinanza per «gli inevitabili disagi che il cantiere comporterà alla circolazione», l’ente sottolinea come «le operazioni, calendarizzate da tempo, siano necessarie e comprese nel più vasto programma di ammodernamento del più bel chilometro d’Italia».