Reggio Calabria – Nuovo ospedale della Piana con sede a Palmi

“Si sono concluse le indagini archeologiche iniziate il 07.02.2022 sul sito dove sorgerà il Nuovo Ospedale della Piana”.

Lo afferma il Consigliere Regionale

Giuseppe Mattiani.

“Come più volte ricordato, si è trattato di attività propedeutiche all’emissione del parere definitivo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Reggio Calabria e la Provincia di Vibo Valentia nell’alveo della conferenza dei servizi in corso presso il Ministero della Transizione Ecologica, convocata per la risoluzione dell’interferenze.

I predetti lavori sono stati ultimati entro i termini preventivati e, fortunatamente, non hanno

rilevato la presenza di reperti.

Ho ritenuto opportuno seguire anche gli sviluppi successivi, stabilendo contatti diretti con la Soprintendenza chiamata ad adottare il conseguente parere.

Posso, quindi, comunicare che in data 01.04.2022 è stato emesso l’atteso parere favorevole, peraltro, già trasmesso in pari data al Ministero della Transizione Ecologica.

Finalmente, con l’ultimazione delle indagini archeologiche e l’acquisizione del successivo citato parere-nulla osta della SABAP-RC, anche il procedimento ministeriale può avviarsi verso la

conclusione.

Auspico, pertanto, una sua pronta chiusura con l’adozione del provvedimento autorizzatorio che

consentirà l’avvio dei lavori di rimozione degli elettrodotti.

Certamente anche su questo momento procedimentale ministeriale non mancherà il mio tenace e costante impegno già a partire dai prossimi giorni.

Infine, posso anticipare che è in corso di perfezionamento il procedimento per l’affidamento al concessionario delle attività connesse al piano di caratterizzazione ambientale. A breve partiranno anche queste attività. Colgo l’occasione per ringraziare il Presidente Occhiuto per l’impegno profuso, gli Uffici Regionali

preposti e, in particolar modo, il RUP Ing. Pallaria e l’Ing. Gidaro Dirigente del Settore Edilizia Sanitaria e tutta la struttura Regionale di supporto, per l’impegno e il lavoro che stanno portando avanti e con i quali sono in stretto e continuo contatto.

Sull’iter del Nuovo Ospedale della Piana, nell’ottica di contenere quanto più possibile il ritardo accumulato in questi anni, era necessario imprimere un cambio di passo e, sebbene ancora il risultato finale non sia stato raggiunto, sono convinto che la strada imboccata sia quella che

consentirà, finalmente, la realizzazione della tanto attesa opera”.