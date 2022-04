Reggio Calabria – La “Cassiodoro – Don Bosco” con l’Hospice. Importante atto d’amore di grandi e bambini

Ieri mattina alla presenza della Dirigente scolastica dell’I.C. “Cassiodoro – Don Bosco” di Pellaro Eva Nicolò e del Dottore Giuseppe Caserta, Presidente del Consiglio d’Istituto, è stata donata la somma di euro 2500,00 all’organizzatrice dell’evento #iostoconlhospice, Angelita Racco.

L’evento solidale giunto quest’anno alla quarta edizione, si svolgerà nelle date del 7 e 8 maggio prossimi a Reggio Calabria.

Tutto ciò è stato possibile grazie all’evento “Mercatini di Natale” patrocinato dall’Istituto Comprensivo ed a cui si è dato vita nel dicembre 2021, evento al quale hanno partecipato gli alunni di ogni plesso che, insieme ai genitori, hanno realizzato gli oggetti serviti per la raccolta di offerte con la supervisione degli insegnanti e del personale ATA tutto.

L’ammontare di una parte della somma raccolta, come da determina del Consiglio d’Istituto, sarà devoluta alla struttura Hospice Via delle Stelle.