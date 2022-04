Reggio Calabria – Incontro pubblico Associazione Ambiente Mare Italia, cittadini e Istituzioni

Oggi Ambiente Mare Italia – AMI ha incontrato i cittadini, le autorità, i rappresentanti degli enti locali e le associazioni di Reggio Calabria per parlare di una transizione ecologica giusta e più inclusiva e di una rivoluzione green come occasione di crescita per i giovani.

Erano presenti all’incontro il Presidente Nazionale di Ambiente Mare Italia, Alessandro Botti, la responsabile di AMI Reggio Calabria, Francesca Rogolino, il responsabile di AMI Villa San Giovanni, Massimiliano Careri e autorità ed enti locali del territorio, tra questi: il Presidente del Consiglio comunale di Reggio Calabria, Vincenzo Marra; il Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Nancy Iachino; il Vice Presidente della Commissione Ambiente del Comune di Reggio Calabria, Massimiliano Merenda; il Consigliere comunale di Reggio Calabria, Avv. Filomena Latì; il Consigliere comunale di Villa San Giovanni, Ing. Giovanni Imbesi. Modera il giornalista reggino Sergio Notaro.

“Ambiente Mare Italia – AMI” – afferma il Presidente Nazionale, Alessandro Botti – “nasce dalla volontà di unire le migliori esperienze e professionalità del Paese per garantire un reale cambiamento, un’effettiva transizione energetica ed ecologica. Fare rete è il nostro principale obiettivo, valorizzando l’impegno delle Istituzioni locali, degli Enti di ricerca e le Università, l’associazionismo locale e il mondo scolastico. AMI è felice di essere qui oggi. A Reggio Calabria c’è un grande entusiasmo e un reale desiderio di cambiamento”.

E aggiunge – “Reggio Calabria è una città meravigliosa, che come tutte le città italiane ha tanti problemi da superare. Il PNRR è un’occasione per creare una città sempre più inclusiva, giusta, verde e a misura d’uomo”.

“Con Ambiente Mare Italia – AMI faremo del nostro meglio sul territorio” – afferma Francesca Rogolino, Responsabile di Reggio Calabria -. “Ci siamo già attivati con campagne di sensibilizzazione ambientale sulla questione idrica e sulla tutela della biodiversità marina e abbiamo in programma tanti progetti e iniziative concrete rivolte alla cittadinanza e in particolare ai giovani. Prime fra tutte Italian Cleaning Tour e European Green Deal Lab”.

Italian Cleaning Tour, ICT è un progetto che coinvolge tutti i cittadini in un’attività di intervento ambientale con l’obiettivo di agire sul territorio con iniziative di pulizia delle aree soggette ad inquinamento ambientale come parchi cittadini, greti dei fiumi, laghi, lagune, spiagge e fondali marini e contribuire al risanamento dell’ecosistema marino e al miglioramento della qualità ambientale.