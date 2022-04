Reggio Calabria – I ragazzi di Attendiamoci vogliono ripartire: ecco il musical “Il Re Leone”

percorso dedicato alle scuole con il quale Attendiamoci punta a riattivare sogni, speranze e relazioni dei giovani del territorio, dopo anni difficili dovuti alla pandemia.

Il ricavato dei biglietti del Musical consentirà di sostenere le spese (affitto del teatro, service, diritti relativi alla SIAE, noleggio attrezzature e servizi per la realizzazione), prevedendo una beneficienza a sostegno delle attività dell’Associazione Attendiamoci, impegnata, ormai da più di venti anni, in attività di prevenzione del disagio giovanile e promozione delle risorse personali, e l’idea del musical nasce nell’alveo della continua ricerca di proposizione ai giovani della nostra città di attività formative anche attraverso strumenti non tradizionali.

Grazie alla realizzazione di un’opera teatrale musicale, la formazione è veicolata dall’espressione artistica e dalla possibilità di mettersi in gioco e sviluppare il proprio talento personale.

Vi attendiamo quindi numerosi per vivere un’esperienza unica e ricca di magia, preparata con cura e dedizione da più di ottanta giovani, per lanciare un chiaro messaggio di speranza in una città in cui troppo spesso si respira un’atmosfera di desolazione e in un contesto che richiede a tutti uno sforzo per ripartire, affinché, prendendo spunto da una delle più celebri colonne sonore del musical, «ogni vita rinascerà in un fiore, che fine non ha».

Orari spettacoli

SERALE: 20 e 21 maggio ore 20:30

POMERIDIANO: 22 maggio ore 18:00

SPECIALE SCUOLE: 20 e 21 maggio ore 10:00

I biglietti sono in esaurimento, ed è ancora possibile prenotarli:

online al link: bit.ly/musicalreleone

in presenza, presso la sede legale di Attendiamoci in via del Salvatore n. 27 dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00.

Per informazioni chiamare al numero 0965312689 oppure 3202591687, oppure mandare una mail a segreteria@attendiamoci.it.