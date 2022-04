Reggio Calabria – Al teatro Cilea, l’anteprima del film “Sandrino” del comico Pasquale Caprì

di Grazia Candido – “E’ un film che strapperà tante risate e mostrerà la parte bella di Reggio, i suoi luoghi caratteristici e, soprattutto, non parlerà di ‘ndrangheta, malaffare e di tutte quelle brutture che caratterizzano il quotidiano”.

La descrive così la sua prima pellicola “Sandrino il film” in uscita martedì 3 Maggio al teatro “Francesco Cilea” e prodotto dall’associazione “Ndisalamu” di Paola Pratticò, per la regia di Lorenzo Amadeo e Davide Manganaro, l’imitatore e attore comico Pasquale Caprì.

“E’ una storia leggera il cui protagonista è Sandrino, personaggio sui generis che ho creato anni fa e, da subito, ha riscosso simpatia in grandi e bambini – ci racconta l’attore Caprì -. Sandrino ha un atteggiamento apparentemente arrogante ma in realtà, è un ragazzo buono, al quale piacciono tanto le donne anche se non gli esce mai nulla e, alla fine, ogni vicenda si conclude al bar perché “u cafè è pavatu”. La sua apparenza non corrisponde alla realtà del personaggio e, probabilmente, questo mix decreta il suo successo. Il film fa riflettere e lancia messaggi positivi perché crogiolarsi sempre su quello che non va, non fa bene alla comunità. Insieme agli artisti Benvenuto Marra e Giorgio Casella (nel film sono gli zii di Sandrino, il primo cerca di portare sempre sulla retta via il nipote, l’altro invece, sostiene tutte le sue iniziative spronandolo in follie che non andrebbero fatte), faremo divertire gli spettatori per un’ora e 25 minuti affrontando tematiche frivole ma anche sociali di notevole spessore come il bullismo, la disabilità e tanto altro”.



Il film, girato a Reggio tra le periferie e in Provincia, ha coinvolto tantissimi volti noti dello spettacolo come gli attori Gigi Miseferi (voce narrante della storia), Peppe Piromalli (il suocero di Sandrino), Carlo Belmondo, Aldo Di Giuseppe, Tiziana Romeo (nel ruolo della mamma di Sandrino), Max Barresi, le portinaie Drag Queen e tantissimi altri interpreti e comparse.

“Il progetto è nato per far vedere quanto sia bella Reggio, volevamo uscire fuori dagli stereotipi e rendere partecipi i nostri cittadini, i nostri professionisti in un film che ci fa davvero sorridere ma, allo stesso tempo, ci sprona a migliorarci – aggiunge Marra -. Il personaggio che interpreto somiglia molto al Benvenuto di qualche anno fa: è un uomo molto serioso, attento in tutto, responsabile e scrupoloso come ero io quando facevo il manager in banca. Oggi, affronto la vita con più leggerezza che non vuol dire essere superficiale ma più tenue. Sandrino è un po’ figlio nostro e Pasquale è perfetto in questo ruolo che si è costruito a pennello perfezionandolo di volta in volta. La sua comicità essenziale è unica nel suo genere, riesce a rendere originale e non banale tutto quello che fa riuscendo anche a trasmettere una morale nel finale”.



Secondo i protagonisti i punti di forza della pellicola sono “l’equilibrio di buone battute e una storia avvincente” ma anche “l’umorismo irriverente di un personaggio irresistibile”.

“La sequenza di gag demenziali, l’ironia dilagante di Sandrino fatta di equivoci e incredibili imprevisti faranno ridere a crepapelle. E’ sicuramente una scommessa questo film ma lo abbiamo voluto fare perché Reggio Calabria non è solo quello che ci propinano sempre – conclude il protagonista Caprì -. Dopo l’anteprima, girerà le sale cinematografiche della Calabria, della Sicilia per salire poi al Nord dove ci sono tantissimi reggini. Chissà, magari riusciremo a farlo vedere anche ai calabresi all’Estero. Ovviamente, lo porteremo a scuola coinvolgendo i nostri studenti perché vogliamo mostrare loro dove guardare ma non dire cosa vedere. Reggio deve credere nel nostro motto: chi non si arrende, vince sempre”.