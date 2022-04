La Uil Calabria favorevole al rigassificatore. Biondo: “Gioia Tauro può attrarre aziende in fuga da Est”

Il rigassificatore per sopperire al venir meno del gas dalla Russia, ma Gioia Tauro deve essere collocata in un’ottica di sviluppo più complessivo della Calabria e del Mezzogiorno che prenda al volo altre opportunità che lo scenario mondiale sta offrendo. Santo Biondo, segretario generale della Uil calabrese, invita a scrutare un’orizzonte potenzialmente ricco di opportunità per il Paese. “Il rigassificatore a Gioia Tauro – dice conversando con l’AGI – apre una prospettiva di sviluppo, ma io parto da un ragionamento più lungo. Si parla di Gioia Tauro alla luce dei riflessi di natura geopolitica derivanti dalla crisi in Ucraina, ma, al di là della retorica di questi anni, può essere realmente centrale, non solo per la Calabria, ma per il Paese. Si può tranquillamente dire – sostiene Biondo – che effettivamente Gioia Tauro può rientrare in una visione strategica per l’Italia e può rappresentare una grande opportunità per la Calabria in termini di crescita. Lo ha detto anche il ministro Giovannini. È il ministro dei Trasporti, quindi ha una competenza specifica, però deve dire cosa il Governo vuole fare per Gioia Tauro. Il rigassificatore rientra in un’ottica di centralità di quest’area. Alla luce di quello che è venuto fuori con la guerra in Ucraina, l’Italia – osserva – non è per nulla autonoma dal punto di vista energetico, questo la pone in una condizione di debolezza anche sul piano europeo e internazionale. I rigassificatori sono uno strumento fondamentale per rendere il Paese quanto più possibile autonomo. Dunque in Calabria va fatto nell’ambito di una strategia che vede Gioia Tauro strategico anche sul piano energetico”.