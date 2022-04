La segretaria cittadina del Pd Bonforte: «Sabato 9 aprile l’Assemblea cittadina del Pd»

Si svolgerà sabato prossimo 9 aprile, all’E’ Hotel di Reggio Calabria, con inizio alle ore 10.00, l’assemblea cittadina del Pd. All’ordine del giorno la ratifica dell’elezione della segretaria Valeria Bonforte e la discussione sulla riorganizzazione dell’attività politica del partito.

«Considero l’Assemblea di sabato prossimo un appuntamento fondamentale per dare, anche formalmente, l’avvio del nuovo corso del Pd a Reggio Calabria dopo lo svolgimento dei congressi. L’occasione sarà utile per avviare il dibattito sulle emergenze che Reggio dovrà affrontare nel prossimo futuro e sulla stessa riorganizzazione del partito che dovrà tornare ad essere punto di riferimento per gli iscritti, i cittadini e l’intera Comunità reggina».

Valeria Bonforte

Segretario Cittadino del Pd