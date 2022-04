Il neodelegato all’Istruzione Rudi Lizzi alla premiazione del concorso Aido 2022: “Iniziativa di alto valore morale e sociale”

Il consigliere metropolitano neodelegato all’Istruzione, Rudi Lizzi, ha preso parte alla premiazione degli studenti vincitori del concorso Aido 2022 “Vivere e rinascere con Aido”.

All’evento, organizzato in videoconferenza, il consigliere Lizzi ha portato i saluti del sindaco metropolitano ff, Carmelo Versace, e dell’intero Ente dicendosi «orgoglioso ed onorato di poter prendere parte ad un’iniziativa di alto valore morale e sociale».

«Grazie a questo premio – ha detto – i nostri ragazzi, oltre a poter esprimere le loro potenzialità artistiche vedendole valorizzate e riconosciute, hanno l’opportunità di approcciarsi ad un tema così delicato e fondamentale per la vita di ognuno di noi».

Nel ringraziare tutti i dirigenti scolastici, i docenti, gli organizzatori ed i partner dell’evento, il consigliere Lizzi ha auspicato che «momenti come questi siano sempre più diffusi per sensibilizzare la popolazione sul tema della donazione degli organi».

«L’occasione – ha concluso l’esponente di Palazzo Alvaro – mi è utile anche per avviare un confronto con il mondo delle istituzioni scolastiche. E proprio in virtù dell’incarico appena conferitomi dal sindaco ff Versace, presto farò visita ai dirigenti degli istituti del territorio metropolitano per costruire un dialogo ed una concertazione quanto mai indispensabili in una fase storica in cui, soprattutto le giovani generazioni, hanno bisogno di punti di riferimento istituzionali forti, uniti e proiettati verso la costruzione di un futuro migliore, sostenibile e solidale»