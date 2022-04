Si terrà domani alle ore 10.30 nella Sala dei Lampadari “Italo Falcomatà” di Palazzo San Giorgio la cerimonia di conferimento del San Giorgio d’Oro 2022.

Per la consegna della tradizionale benemerenza del Comune di Reggio Calabria, conferita a personalità che si sono distinte per il loro impegno sociale e professionale costituendo un esempio per la comunità cittadina, sarà presente il sindaco ff Paolo Brunetti, insieme agli Assessori e Consiglieri dell’Amministrazione comunale reggina.