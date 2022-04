Cittanova – Il Comune in campo per il controllo della Processionaria del pino

Tutelare le persone, gli animali e le piante di Cittanova. Questo l’obiettivo di una serie di iniziative messe in campo dall’Amministrazione Comunale per mitigare la presenza della Processionaria del pino, l’insetto che negli ultimi anni, sta generando forte preoccupazione per i danni provocati dalle larve alle piante e a causa delle reazioni, anche gravi, per le persone e per gli animali per la presenza sulle larve dei peli urticanti.

Il competente Servizio Ambiente e Verde pubblico, che opera secondo gli indirizzi dettati dall’Assessore Giò Marchese, sta conducendo da qualche anno un attento monitoraggio e controllo contro questo insetto parassita in collaborazione con il Laboratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata (LEEA) del Dipartimento PAU dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria. Quest’anno ha deciso di intervenire con una serie di iniziative comprendenti una attività mirata di taglio dei nidi sugli alberi, una campagna di informazione ai cittadini sui corretti comportamenti da mantenere nel corso delle escursioni, qualora ci si imbatta in nidi o processioni di larve e un corso di formazione base per gli operatori comunali del verde.

Al fine di prevenire il contatto con la processionaria e informare gli abitanti, l’Amministrazione Comunale ha, inoltre, previsto la collocazione di pannelli che indicano i corretti comportamenti. Il primo, tra tutti, è quello di evitare di sostare sotto i pini e conifere, soprattutto sotto alle piante che presentano nidi di processionaria. Ma è anche utile evitare di effettuare lavori che possano diffondere nell’aria i peli urticanti e tenere i cani al guinzaglio e con museruola e lontano da pini e cedri.

Recentemente poi, i dipendenti comunali impegnati nel Servizio Verde pubblico hanno partecipato ad un corso teorico-pratico realizzato in collaborazione con il Laboratorio di Entomologia ed Ecologia Applicata (LEEA) sul riconoscimento, monitoraggio e controllo di questo fitofago.

Per il Sindaco Francesco Cosentino l’attenzione e l’impegno della civica amministrazione dimostrano che le tematiche legate all’ambiente e al verde pubblico costituiscono una priorità nell’ambito delle attività programmate e finalizzate alla completa realizzazione del programma politico-amministrativo.