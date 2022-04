Auddino (M5S)presente oggi all’assemblea pubblica di Gioia Tauro sul no al raddoppio dell’inceneritore

“Oggi sarò presente a Gioia Tauro insieme ai cittadini e agli amministratori che hanno indetto un’assemblea pubblica per dire No al raddoppio dell’inceneritore, come promesso. Parteciperò all’assemblea per esprimere tutta la mia vicinanza alla popolazione ed il mio totale disaccordo con la decisione della Regione Calabria di raddoppiare la capacità del termovalorizzatore di Gioia Tauro” afferma il senatore reggino del Movimento 5 Stelle Giuseppe Auddino.

“Nei giorni scorsi – continua il senatore – ho espresso pubblicamente la mia preoccupazione per la dichiarata intenzione del Presidente Occhiuto di puntare su un ampliamento della termovalorizzazione dei rifiuti a Gioia Tauro. In poche parole questo resterebbe l’unico termovalorizzatore su tutto il territorio regionale e qui verrebbero bruciati i rifiuti di tutta la Calabria che passerebbero dagli attuali 140 mila ad oltre 270 mila tonnellate. Tutto questo a discapito dell’ambiente e della salute dei cittadini della Piana”

“Credo fermamente che l’aumento della capacità dell’inceneritore di Gioia Tauro non sia assolutamente la strada giusta per risolvere il problema dei rifiuti in Calabria; l’emergenza va affrontata diversamente. I rifiuti sono una risorsa, farli sparire tramite inceneritore danneggia l’economia, l’ambiente e la salute dei cittadini. Ecco perché garantisco il mio impegno al fianco dei cittadini della Piana per la tutela del territorio” conclude Auddino.