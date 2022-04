Ato unica, 46 sindaci metropolitani: “Smentiamo categoricamente l’attacco al Governo regionale. No alle strumentalizzazioni”

In merito alle notizie riportate da molte Testate giornalistiche rispetto al documento approvato ieri in Conferenza Metropolitana dei Sindaci di Reggio Calabria, con oggetto l’ATO unica regionale, le dichiarazioni rilasciate a mezzo stampa sono fuorvianti.

I sottoscritti Sindaci precisano che non esiste un documento approvato all’unanimità che vada contro il progetto della Regione Calabria. Il testo è stato evidentemente male interpretato da qualcuno o artatamente strumentalizzato. Il documento invece è mirato ad avanzare una formale richiesta di incontro con il Governatore per approfondire nel dettaglio il progetto sull’ATO unica.

Non siamo assolutamente contro l’azione della Regione, anzi, la nostra fiducia nel Presidente Roberto Occhiuto e nella Giunta tutta è fuori discussione. Siamo sicuri che il progetto sia totalmente dalla parte della tutela dell’ambiente e dei cittadini ed al contempo funzionale alla riorganizzazione del sistema.

Dalla stampa emerge una presa di posizione contro la Regione che non ci appartiene affatto, non è nemmeno nelle nostre lontane intenzioni. Pertanto, ci dissociamo dall’interpretazione che è stata data al documento, trasformato in attacco politico nei confronti del Presidente Occhiuto.

Respingiamo ogni tipo di strumentalizzazione e ribadiamo la totale fiducia nell’attuale corso regionale.

Africo – Domenico Modaffari

Anoia – Alessandro Demarzo

Antonimina – Luciano Pelle

Brancaleone – Silvestro Garoffolo

Calanna – Domenico Romeo

Candidoni – Vincenzo Cavallaro

Canolo – Rosario Larosa

Caraffa del Bianco – Stefano Umberto Marrapodi

Casignana – Giuseppe Rocco Celentano