Associazione Il Cuore di Medea Onlus e Comune di Reggio Calabria insieme per i diritti delle donne vittime di violenza e maltrattamenti

Lunedi 11 aprile alle ore 10.00 nella Saletta Conferenze di Palazzo San Giorgio, l’associazione Il cuore di Medea Onlus, realtà da anni impegnata nella difesa dei diritti delle donne e contro la violenza di genere, terrà una conferenza stampa per presentare gli esiti di una recente sentenza che ha condannato l’abuso su una donna vittima di violenza e maltrattamenti domestici.

Un incontro con la stampa per poter dare voce al lavoro meticoloso promosso dall’Associazione, e dalle tante realtà sociali che promuovono attività di supporto legale nei confronti delle vittime di violenza sul territorio reggino.

Nell’occasione saranno presenti la Presidente dell’Associazione, Patrizia Gambardella, insieme ad altri soci de Il Cuore di Medea e alle attiviste di Non Una di Meno, l’Assessora alle Politiche di Genere, Angela Martino, che illustrerà alcune iniziative messe in campo dal Comune per il sostegno alle vittime di violenza, e gli avvocati che hanno seguito il caso giudiziario difendendo la donna vittima di maltrattamenti ed suoi figli.