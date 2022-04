Anche il comune di Ardore alla BIT di Milano che si celebra dal 10 al 12 aprile.

L’evento internazionale per eccellenza per l’industria del turismo. L’unica fiera in Italia che in modo innovativo permette di sviluppare relazioni e business, condividere nuovi saperi, una piattaforma a supporto dell’industria turistica italiana nel mondo e per la promozione dell’offerta internazionale in Italia.

Il comune di Ardore non poteva mancare in questa importante vetrina, vista l’impronta turistica che specie quest’ultima Amministrazione ha voluto dare. Il Sindaco Giuseppe Campisi e l’assessore comunale Luciano Nobile gli ambasciatori giunti nella capitale lombarda per rappresentare Ardore.

“In ogni mia legislatura”, ha dichiarato Campisi, “sono sempre stato attento a questi appuntamenti perché sono fermamente convinto che lo sviluppo della nostra cittadina passi anche da questi eventi che portano Ardore a calcare palcoscenici nazionali ed internazionali. In questi anni abbiamo fatto tanto e molto è in cantiere per abbellire il paese, dal nuovo lungomare all’imminente restyling del corso principale e tanto altro ancora”.

“Sin dal primo giorno del nostro insediamento”, ha dichiarato l’assessore Nobile, “abbiamo dedicato gran parte del nostro impegno all’ammodernamento del paese, alla riqualificazione ed alla promozione turistica. Dal lungomare al castello, passando per le colline di Varraro ed al Santuario di Bombile, vantiamo un patrimonio come pochi ed è quindi fondamentale pubblicizzarlo più possibile per attrarre ulteriore turistica e non solo nel breve periodo estivo”.

L’APPUNTAMENTO DI DOMANI 11 APRILE 2022

Domani, Lunedì 11 aprile alle ore 15 si terrà l’evento dal titolo “Narrazioni inedite per una Calabria distintiva” a cui interverranno Fausto Orsomarso, Assessore al Turismo e Marketing della Regione Calabria; Sandro Pappalardo

Membro del Cda di ENIT; Domenico Pappaterra, Presidente Parco Nazionale del Pollino. Sarà questa l’occasione anche per presentare il volume MID (Marcatori – Identitari – Distintivi) – Manuale strategico per lo sviluppo dei turismi in Calabria.