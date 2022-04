Al via il piano fieristico 2022, Metrocity protagonista in tutti gli eventi

Sarà una stagione particolarmente intensa e ricca di appuntamenti di alto profilo quella che si aprirà domenica 10 aprile per la Città metropolitana di Reggio Calabria, nell’ambito del calendario fieristico che l’Ente ha predisposto in questi mesi con il preciso obiettivo di valorizzare al meglio il patrimonio turistico e culturale e il tessuto enogastronomico del territorio metropolitano. Un percorso che mai come quest’anno vede impegnata la Metrocity in tutti i principali circuiti del Paese nei quali sarà presente, come di consueto, con propri stand, allestimenti e spazi promozionali. Lo sforzo profuso per questa nuova stagione, tra le altre cose, punta con decisione sul versante dell’internazionalizzazione delle imprese, nel quadro di un’azione integrata di marketing finalizzata al rilancio dell’offerta turistica, specie in vista della stagione estiva, e delle produzioni d’eccellenza del territorio, in ambito enogastronomico ed artigianale.

Il via, dunque, domenica 10 aprile con due appuntamenti storici e di rilevanza strategica come la Borsa internazionale del turismo di Milano e Vinitaly. Successivamente, dal 3 al 6 maggio, sarà la volta del Cibus di Parma l’evento di riferimento per il comparto agroalimentare italiano e sempre nello stesso mese, dal 13 al 15, Olio Capitale, la più importante fiera di settore interamente dedicata alle migliori produzioni di olio extravergine d’oliva che si tiene ogni anno a Trieste. In date ancora da definire, inoltre, l’Ente di Palazzo “Alvaro” sarà presente al Salone internazionale del Gusto di Torino e alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum. L’agenda sarà piena fino agli ultimi mesi dell’anno con gli impegni di ottobre in occasione del TTG Travel Experience di Rimini e dicembre a Milano per Artigiano in Fiera.

“Si entra finalmente nel vivo di un’articolata ed ambiziosa azione sui cui questa amministrazione, di concerto con gli uffici del Settore Sviluppo economico guidati dalla dirigente Giuseppina Attanasio, sta lavorando intensamente da diversi mesi. Un lavoro di programmazione ragionato e mirato che ha abbracciato le sfide e soprattutto le istanze che sono arrivate dal tessuto produttivo e imprenditoriale locale, nel quadro del percorso partecipato che stiamo portando avanti insieme alle rappresentanze del settore produttivo”. È quanto afferma il Sindaco f.f. della Città metropolitana, Carmelo Versace, rimarcando la portata dell’investimento compiuto dall’Ente per “riuscire a svolgere un ruolo da protagonista in tutti i più prestigiosi eventi fieristici, peraltro in un anno importantissimo per il nostro territorio come quello che celebra il cinquantesimo del ritrovamento dei Bronzi”.

Una spinta ulteriore, dunque, in questa direzione viene anche dal piano fieristico “che ci consente di rilanciare con maggiore efficacia – evidenzia l’inquilino di Palazzo Alvaro – l’attività di marketing territoriale e di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Città