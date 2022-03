Roccella Summer Festival, il 20 luglio ci sarà Mahmood

Saranno disponibili in prevendita a partire dalle 18.00 di oggi, i biglietti per il concerto che Mahmood terrà al Teatro al Castello di Roccella Jonica il prossimo 20 luglio. La serata rientra tra gli appuntamenti del Roccella Summer Festival, la rassegna estiva giunta alla sua seconda edizione e realizzata con la collaborazione del Comune di Roccella Jonica (Rc).

Prossimo alla partenza della tournée europea – il 23 aprile 2022 dal Bataclan di Parigi (già sold out) -, Mahmood ha annunciato oggi le date del Ghettolimpo Summer Tour: 12 concerti che lo porteranno a esibirsi nelle principali città e nei festival, in alcune delle più suggestive location italiane, tra cui anche il Teatro al Castello di Roccella Jonica. In attesa del tour estivo, va detto che gli show indoor de tour europeo di Mahmood a Parigi, Losanna, Londra, Madrid, Torino, Milano, Roma, Firenze e Nonantola (Mo) hanno registrato il tutto esaurito, a meno di due mesi dalla sua seconda partecipazione all’Eurovision Song Contest (Torino, 10-14 maggio 2022), e a breve tempo dal successo al 72° Festival di Sanremo, dove ha vinto con Brividi – il brano più ascoltato di sempre in un giorno su Spotify Italia con 3.384.192 stream in sole 24 ore dall’uscita e certificato triplo disco di platino.

I biglietti per assistere alla data calabrese del tour di Mahmood possono essere acquistati attraverso i circuiti TicketOne, Ticket Service Calabria e Etes.