Reggio Calabria – Tre anni fa ex marito dà fuoco a Maria Antonietta Rositani. Papà Carlo ricorda quei momenti

Poco fa alle ore 15,00 di oggi 12 marzo 2022 squilla il telefonino dall'altro capo del telefono la piccola dolce Annie oggi felicemente mamma della piccola Cristal

” Nonno oggi sono tre anni dalla”agguato a mamma

Non hai scritto nulla ?

Le ho risposto Ennuccia si più tardi posto su i Social qualcosa

Le ho detto una bugia .

Stamattina era passata da casa Maria Antonietta e volutamente io non ho fatto accenno della ricorrenza di oggi

È rimasta un po’ con me abbiamo preso un caffè insieme e poi aveva fretta doveva fare la spesa.

Per trattenerla qualche minuto in più con me le ho dato della ricotta fresca che poco prima mia cognata Rita mi aveva inviato tramite mio fratello Franco.

Né io né lei abbiamo fatto accenno a quel giorno

Tre anni fa era già stata bruciata da quall’essere non umano privo di alcun sentimento e giaceva su una barella all’ospedale Riuniti di Reggio Calabria in attesa di essere con un Falcon militare trasportata a Bari

Dove poi rimase per un anno.

Ringrazio la mia dolce nipotina Annie per avermi svegliato da quel torpore perché è giusto ricordare quanto è accaduto quel 12 marzo per mano del suo ex marito che la voleva uccidere nel modo più barbaro possibile

Bruciarla viva.

Ma è ancora più giusto affinché mai più debba sulla terra accadere che nessun essere umano debba soffrire le stesse pene di mia figlia per l’assoluta inefficienza di uno Stato vile e sordo al richiamo di aiuto di una sua figlia.

Non smetterò di dirlo che ad armare la mano di quell'”Orco” criminale certamente sano di mente

sono state quelle disattenzioni dello Stato per non aver preso in considerazione tutte quelle denunce presentate da mia figlia alle Forze dell’Ordine prima dell’agguato.

E poi l’ultima denuncia di quella stessa mattina del 12 marzo del 2019 presentata alla Caserma dei Carabinieri di Ercolano alle ore 8,05 dal padre di Ciro Russo che denunciava nella notte l’evasione dagli arresti domiciliari del proprio figlio .

Che hanno fatto quei Carabinieri?

Perché non hanno avvisato Reggio Calabria?.

Si poteva evitare l’orrendo crimine evitando di sporcare il nostro Tricolore con il sangue innocente di una donna figlia e mamma di questa nostra bella terra Italia.

E poi la telefonata di quella stessa mattina alla polizia di Maria Antonietta che chiedeva aiuto poco prima

dell’ attentato…perché ero stato proprio io ad avvisarla telefonicamente dell’evasione di Ciro e l’operatore delle Forze dell’Ordine al telefono non ha saputo darle un aiuto

Povera Italia…

Vergogna! Vergogna!

La violenza come la mafia e la guerra è una “Brutta Bestia ”

Sono tre anni di dolore di sofferenza e di paura ma abbiamo fede in Dio e nella verità della Giustizia.

Che Dio ce la mandi buona

Grazie Annie un bacio.

Nonno Carlo

#stopviolenza

Papà Carlo