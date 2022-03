Reggio Calabria – Rinviato il live “Fantastico 3,14” in scena al Metropolitano

Rinviato nuovamente lo spettacolo “Fantastico 3,14”, live show di musica organizzato dall’Officina dell’Arte e da L’Amaca in programma domani sera al cine teatro” Il Metropolitano”.

“A causa della positività di alcuni musicisti, siamo costretti a rinviare l’atteso live a sabato 9 Aprile alle ore 18 – afferma il presidente dell’associazione L’Amaca Antonio Calabró -. Purtroppo, questa pandemia colpisce ancora il teatro, la nostra kermesse, il nostro cast e non ci permette di mantenere l’impegno preso con l’Officina dell’Arte di Peppe Piromalli con la quale abbiamo stilato quest’anno, il cartellone teatrale al teatro Metropolitano. Ma non molliamo. Voglio rassicurare i nostri abbonati: riusciremo a portare in scena il divertente show condotto dallo speaker Benvenuto Marra con l’Amaca Group e L’Amaca Theater e vi prometto che vi regaleremo tantissimi sorrisi”.

Sono invece confermati, sempre al Metropolitano, gli spettacoli “Passa la vita a Pontesponte” (Officina dell’Arte) il 24 Aprile alle ore 18, la commedia “Il giudizio universale” in programma il 21 Maggio, “E intanto noi… Ce la ridiamo” il 22 Maggio con l’Officina dell’Arte.

Rimane invariato il cartellone al teatro “Francesco Cilea” pronto ad alzare il sipario, sabato 2 Aprile alle ore 21, con l’esilarante commedia “A tu per tre” con il vulcanico Maurizio Casagrande.