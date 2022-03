Reggio Calabria, quattro condanne per l’operazione “Pensierino” (I NOMI)

Nella giornata di ieri il Gup di Reggio Calabria, Francesco Campagna, ha definito in primo grado il troncone in abbreviato del processo scaturente dall’operazione “Pensierino”, che aveva portato poco meno di un anno fa all’arresto di tre persone ritenute affiliate alle cosche Libri e Morabito, per due tentate estorsioni nella zona di Mosorrofa e Terreti. Il giudice ha condannato i quattro imputati.