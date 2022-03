Reggio Calabria – Promozione della salute, ottima affluenza alle visite mediche costantiniane gratuite

di Grazia Candido – Sensibilizzare, prevenire e promuovere la salute di ogni individuo è la mission delle visite mediche costantiniane gratuite, organizzate presso i locali parrocchiali siti nel Borgo San Salvatore e, anche in questa seconda giornata (la prima si era svolta il 4 dicembre dell’anno scorso), hanno aderito tanti noti professionisti, medici e volontari del territorio.

Un’opportunità importante per gli abitanti della frazione periferica e non solo, per le fasce più deboli e per i tanti anziani che hanno avuto la possibilità di effettuare visite e screening gratuiti grazie ad una iniziativa promossa dal Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio – Delegazione Tuscia e Sabina unitamente alla Parrocchia di Cataforio e San Salvatore, alla Caritas Parrocchiale, all’Associazione Croce Costantiniana Calabria e dall’Associazione Ospedaliera Volontari (A.V.O.) di Reggio Calabria.

La mattinata si è aperta con un solenne momento di preghiera nella Chiesa di San Giuseppe tra i cavalieri, i postulanti, i medici, i volontari caratterizzato dall’inno alla carità di San Paolo Apostolo commentato dal cappellano Don Giovanni Gattuso e i complimenti per “la cristiana iniziativa” di Monsignor Salvatore Nunnari, Priore e Cavaliere di Gran Croce del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio.

Durante l’evento di sabato scorso, tantissime persone hanno ricevuto gratuitamente presso i diversi ambulatori, screening specialistici come quello angiologico – ecocolordoppler eseguito dal coordinatore scientifico delle giornate mediche costantiniane, il Cavaliere Emanuele Scarlata, Dirigente dell’ambulatorio di Medicina Interna ed Angiologia dell’Ospedale Morelli, coadiuvato dall’esame pletismografico computerizzato degli arti inferiori; lo screening flebolinfologico eseguito dal dottore Francesco Romano ISF; lo screening pneumologico dal dottore Dario Dieni specialista in malattie dell’apparato respiratorio, pneumologo del G.O.M di Reggio Calabria; lo screening oncologico dal dottor Rocco Giannicola specialista in oncologia dell’Ospedale Morelli; lo screening per Sdr dolorose e croniche dal dottore Domenico Quattrone, responsabile della Struttura terapia del dolore dell’Ospedale Morelli; lo screening psicologico post Covid-19 dalla dottoressa Dominella Mesiano, psicologa e psicoterapeuta Ospedale Morelli coadiuvata dalla dottoressa Rosamaria Lombardo psicologa; lo screening psichiatrico dal dottore Pasquale Romeo, docente di psicologia dei processi cognitivi e emotivi all’università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria; lo screening ortopedico-patologia artrosica dal dottore Carmelo Covani, specialista in ortopedia e traumatologia; lo screening pediatrico-neonatologico dal dottore Franco Zimmitti coadiuvato dalla dottoressa Cecilia Rossi psicologa – psicomotricista dell’età evolutiva; lo screening cardiologico dalla dottoressa Claudia Postorino specialista in cardiologia ed infine, lo screening audiologico dal dottore Antonio Caridi audioprotesista – audiometrista.

“Oltre 160 persone provenienti non solo dalla Vallata del Sant’Agata ma anche dalla città e dalla provincia, sono state sottoposte all’assistenza sanitaria e spirituale accostandosi al sacramento della confessione grazie al parroco di Cataforio e San Salvatore don Giovanni Gattuso – aggiunge il dottore Scarlata -. La giornata medica costantiniana nasce da un esigenza tra la Parrocchia e la Delegazione Tuscia e Sabina del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio e, anche questa volta, si è svolta con una buona organizzazione e accoglienza curata dalla segreteria parrocchiale e dalla Caritas e con la collaborazione della dottoressa Caterina Romeo coordinatrice infermieristica, Emanuele Giacobbe Fiorenza O.S.S. e i volontari A.V.O coadiuvati dalla Presidente provinciale dottoressa Roberta Zehnder. Siamo soddisfatti perchè abbiamo fornito ai cittadini un servizio sanitario di livello, apprezzato da molti medici che hanno fatto visita ai diversi ambulatori specialistici allestiti per l’occasione, ma anche dalla risposta della gente e di tutta la comunità parrocchiale che ha partecipato positivamente ad una gara di solidarietà”.

“Nel prendersi cura delle persone ammalate e sofferenti ritroviamo il senso della nostra vita e dalla vocazione umana – afferma Don Gattuso, cappellano dell’Ordine Costantiniano -. I gesti di dono gratuito come quelli del buon samaritano del Vangelo, sono la via più credibile di evangelizzazione. Santa Madre Teresa di Calcutta per citare una Santa dei giorni nostri al servizio degli ultimi, ci aiuta a capire che l’unico criterio di azione dev’essere l’amore gratuito verso tutti senza distinzione di lingua, cultura, etnia o religione. Il suo esempio continua a guidarci nell’aprire orizzonti di gioia e di speranza per l’umanità bisognosa di comprensione e di tenerezza, soprattutto per quanti soffrono. Il gesto di generosità e carità per promuovere la salute delle persone, ha coinvolto diversi soggetti promotori e si rinnovata con i medici dell’Ospedale Morelli-G.O.M. di Reggio Calabria e professionisti del settore privato che hanno effettuato consulti gratuiti a favore delle persone più bisognose”.

Una cosa è certa: la “rete sanitaria solidale” composta da medici, infermieri, O.S.S. e volontari vicini all’Ordine Costantiniano di San Giorgio funziona bene e, grazie a questi qualificati professionisti del campo medico che si sono prestati ad operare gratuitamente e messi a disposizione di tutti coloro che si trovano in situazione di particolare vulnerabilità, si è creato un nuovo approccio sanitario efficace e funzionale ma, soprattutto, solidale.

Nella Chiesa di San Giuseppe a Cataforio, si è anche svolto il corso gratuito di base di primo soccorso con uso del defibrillatore (BLSD) adulto-pediatrico-neonatale secondo le linee guida Ilcor- AHA 2015 a cura del responsabile della formazione continua dell’ASP 5 dottore Giovanni Calogero coadiuvato dal dottore Antonio Filippone.