Reggio Calabria – Nasce il Comitato per i bambini e le mamme dell’Ucraina

l’assistenza legale ed il raccordo con i Servizi sociali Comunali, Questura, Asp e il Tribunale dei Minori;

corsi di alfabetizzazione per i minori e le mamme e collaborazione con mediatori linguistici e culturali.

Il Comitato intende impegnarsi a fondo per collaborare con le istituzioni pubbliche competenti, ed in primis con il Comune, ricordando che tale Ente è quello deputato istituzionalmente alla presa in carico dei profughi ed auspicando che l’Assessorato ai servizi sociali istituisca al più presto una unità di crisi in grado di coordinare le diverse iniziative che si stanno sviluppando sul territorio.

Nel frattempo, presso la sede dell’associazione Agape sarà attiva mattina e pomeriggio una segreteria del Comitato alla quale ci si potrà rivolgere (via mail all’indirizzo segr.agape@gmail.com o al n. di telefono 0965894706, 3880561653) per offrire la propria disponibilità per le necessità di accoglienza sopra indicate ( disponibilità di alloggi, , disponibilità all’accoglienza di una madre con bambini, volontariato per affiancamento/inserimento dei bambini, ecc.), Donazione di viveri, pannolini, alimenti per bambini, medicine che potrà essere fatta c/o la Chiesa del Crocefisso (tel.0965/891266- 3880559227). Nella sede di Agape in via P. Pellicano 21/h inoltre a breve sarà operativo uno sportello di ascolto e consulenza per le donne ucraine a cura della Coop Demetra,dal Centro Diocesano Migrantes, dai Patronato della Cgil e della Cisl con l’utilizzo di mediatori linguistici e legali.L’attività del Comitato si svolgerà nel pieno rispetto della privacy delle donne e dei minori accolti, nel contempo sarà anche promossa nei prossimi giorni una raccolta fondi per le spese non coperte da donazioni, a favore dei minori,totalmente trasparente, attraverso il rendiconto periodico delle persone assistite, degli aiuti ricevuti e di quelli erogati.Portavoce del coordinamento del Comitato sarà svolto da Lucia Lipari, Agape (tel. 3204203914) e Marisa Cagliostro, Ulysses (tel. 3471713889).