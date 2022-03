Reggio Calabria – Il Comune al fianco della Viola, Brunetti: “Torniamo al PalaCalafiore a sostenere i nostri atleti”

L’amministrazione comunale sostiene l’iniziativa del club neroarancio a favore dei giovani che potranno assistere alla prossima partita al prezzo agevolato di due euro

“È un’iniziativa nata in modo molto spontaneo, osservando gli spalti del Palacalafiore che in queste settimane hanno fatto registrare una debole partecipazione del pubblico di casa, anche in conseguenza del periodo difficilissimo che tutti stiamo attraversando. Una fotografia che, tuttavia, contrasta con il buon momento, sul piano sportivo, che sta vivendo la nostra amata squadra di pallacanestro impegnata ai vertici della classifica del campionato di serie B per un piazzamento in zona playoff”. È quanto affermato dal Sindaco f.f. Paolo Brunetti nel corso di una conferenza stampa tenuta insieme al presidente della Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Carmelo Laganà e al General manager del club neroarancio, Giuse Barrile.

Da qui, ha poi spiegato Brunetti, “è nata una riflessione condivisa, su input della stessa Viola, che ha portato a questa iniziativa che intende coinvolgere e stimolare la partecipazione del mondo della scuola e dei giovani, in particolare degli studenti in età scolastica che potranno usufruire di un prezzo agevolato per l’ingresso al Palacalafiore di soli due euro e di cinque per i genitori. L’auspicio, dunque, – ha infine rimarcato l’inquilino di Palazzo San Giorgio – è che già da questa domenica l’iniziativa, che non escludiamo si possa ripetere nuovamente per le prossime gare, possa stimolare nuovo interesse e la voglia di sostenere il club della nostra città che, come tutti ricordiamo, ha svolto in passato per tanti anni un ruolo estremamente importante non solo da un punto di vista sportivo, ma anche come fattore di orgoglio cittadino, coesione sociale e ritrovato spirito d’appartenenza alla comunità reggina. Contiamo sul supporto del mondo della scuola ma anche di tutti i cittadini che invito a tornare a frequentare il Palacalafiore per stare al fianco dei nostri atleti”.

Un ringraziamento per il sostegno è stato infine rivolto dal presidente della Viola, Carmelo Laganà, all’amministrazione comunale, “e in modo particolare al Sindaco Brunetti e all’assessora Giuggi Palmenta, per il grande entusiasmo con cui stanno supportando questa nostra avventura a cominciare dalla presenza al Palacalafiore in occasione delle partite. La Viola rappresenta un prezioso patrimonio di questa città e crediamo sia importante stare al fianco di quanti, anche attraverso lo sport, si impegnano per promuovere percorsi di crescita che sono prima di tutto di natura sociale e culturale”.