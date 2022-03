Reggio Calabria – Al “Metropolitano”, una serata di applausi per i Kalavrìa

di Grazia Candido – Una bella serata, qualche ora di buona musica, racconti, poesie e, soprattutto, professionisti calabresi ancorati all’indimenticabile tradizione di un passato che risorge e si rinnova.

Grande successo, ieri sera al cine teatro “Il Metropolitano” per l’evento “Così è la vita. Ottantotto passi di storia”, nome dato anche al libro scritto da Nino Stellittano, leader e fondatore del gruppo etno-pop Kalavrìa (edito da Città del Sole Edizione) che, con 88 poesie in vernacolo, omaggia l’amato padre Peppe, poeta, politico e artigiano per passione, scomparso il 21 Aprile del 2019.

In un intenso e coinvolgente racconto romantico e musicale, grazie alla voce narrante dell’attore Gigi Miseferi che ha magistralmente letto gli scritti dell’autore Peppe, trae linfa un live show che conferma il talento dei Kalavrìa, eccelsi musicisti abili a rimarcare che “senza stabili tradizioni non vi è una civiltà”.

Un flusso di immagini e parole dedicate ora all’amore, agli antichi mestieri, alla politica, al sociale (le quattro tematiche sulle quali si snoda il libro) catapultano il pubblico, in quelle melodie popolari che accompagnano la vena poetica di Stellittano, delicata, contenuta ma molto luminosa.



Tutti i musicisti, importanti individualità nell’ambito della musica tradizionale e con alle spalle numerose incisioni discografiche, seguendo le linee guida del loro leader, hanno dimostrato che quando la tradizione popolare acquista forza andando avanti per secoli, è difficile cancellarla. Anzi, “è un bene prezioso, una guida, una forza viva che anima e informa di sé il presente” – postilla il musicista Nino Stellittano.

“Se papà fosse ancora con noi, sicuramente, avrebbe apprezzato questo bell’omaggio ad un artista che ci ha fatto emozionare, ridere e riflettere – aggiunge Nino -. Papà è stato autore di quasi 4.200 poesie di cui 88 sono state raccolte nel libro caratterizzato dalla traduzione in italiano del testo in vernacolo per dare la possibilità a chi legge, di comprendere il lessico dialettale e i concetti espressi. Il volume inoltre, contiene un Cd che, con la partecipazione straordinaria di Danilo Amerio, racchiude otto poesie interpretate dall’artista Miseferi e otto nuovi brani musicali che prendono spunto dai versi poetici. Dopo lo stop a causa del Covid19, ci saranno tanti appuntamenti in città e non solo, che ci vedranno impegnati con la promozione del libro e del progetto Kalavrìa che, quest’anno, compie 45 anni di storia. E non potevamo festeggiare con un tour che, sono certo, coinvolgerà grandi e bambini”.