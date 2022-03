Presidente associazione Reggiobed: “Reggio Calabria, l’isola infelice”

Riceviamo e pubblichiamo – L’associazione Reggiobed, network di strutture ricettive extra-alberghiere a Reggio Calabria denuncia l’ennesima nota negativa con la notizia dello stop al volo Reggio-Milano.

Sempre piu’ assistiamo all’isolamento di questa città dal resto d’Italia e del mondo. Sono anni che l’aeroporto è in coma profondo e qualunque “novita’” a livello politico non fa che gettare gli operatori nello sconforto piu’ totale.

Si alternano le poltrone, ogni tanto “tuoneggiano” i vari big come Cannizzaro, Minasi, Falcomata’ ma a fatti stiamo a ZERO. Una compagnia aerea tumorale come ITA puo’ permettersi con una semplice nota di tagliare un collegamento vitale come quello per Milano e nessuno batte i pugni. Siamo ai limiti della discontinuita’ territoriale come fossimo un’isola nel mezzo del mare.

Gli operatori turistici reggini sono rassegnati, sviliti e stanchi perché si vive alla giornata e la speranza non paga le bollette.

Steeve Parisi

Presidente associazione Reggiobed