Pedà (Figisc Confcommercio Reggio Calabria): “Impianti distributori di carburanti, a breve non saremo in condizione di effettuare il servizio notturno”

Il prezzo dei carburanti ha raggiunto i massimi storici, arrivando a raggiungere il costo al servito di 2,578 €/l per la benzina ed € 2,694 €/l per il diesel (dati del 9 marzo us). Per Antonino Pedà vice presidente nazionale Figisc – Federazione italiana gestori impianti stradali carburanti di Confcommercio e componente di Giunta Confcommercio Reggio Calabria “la speculazione è fortissima. A quantità di petrolio e gas pressoché invariate, l’isteria che caratterizza questa fase del mercato ha fatto schizzare i prezzi così in alto. Si tratta di una situazione insostenibile sia per i consumatori sia per i gestori di impianti che, è bene ricordarlo a tutti i cittadini, indipendentemente dall’andamento del prezzo, continuano a percepire 3,5 € cent (lordi) su ogni litro di prodotto immesso nel serbatoio degli automobilisti. Soprattutto continuano ad assolvere un pubblico servizio essenziale pur in presenza di vendite in progressivo declino ed a sopportare i relativi costi connessi”.

Per Figisc, di fronte alla straordinarietà della situazione è necessario adottare soluzioni non tradizionali: da sempre Accisa ed Iva compongono la parte maggioritaria del prezzo, sfiorando il 60% di quello pagato dal consumatore e non si può far finta di ignorarlo. “I Gestori – continua Pedà – chiedono che il Governo intervenga immediatamente dando applicazione a quanto previsto dalla L. 244/07, in tema di Accisa Mobilie (o anticiclica) che consente, da una parte, di sterilizzare gli