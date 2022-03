L’istituto Comprensivo Pascoli-Galilei spicca il volo alle Olimpiadi nazionali di matematica

“Il progresso della scienza, nel corso dei secoli, è avvenuto sullo sfondo di un bagliore di sospetto e paure” . Questa frase, tratta da libro di un grande storico britannico, si adatta all’epoca difficile che stiamo vivendo. Se pensiamo alle vicende biografiche dello scienziato Galileo Galilei che tra l’altro, dà il nome alla scuola, ci convinciamo sempre di più. Infatti, negli ampi e panoramici locali , con la collaborazione attenta, puntuale e prolifica dei docenti, Maristella Cacopardo, Domenica Minuto,Raffaele Schimio e del referente Antonino Nicolò, quel bagliore si è rivelato soprattutto nel momento in cui gli alunni, Simone Chirico, Andrea Surace, Domenico Arecchi, Temur Tvalodze, Isabella Mazzitelli, Luca Martino e Santo Basile sono risultati vincitori alle finali dei giochi matematici del Mediterraneo, Edizione 2022, evento di portata nazionale. L’ osservazione, il metodo di studio e la sperimentazione dettagliata messa in pratica nel corso dei mesi, ha consentito di cavalcare disagi e distanze, costanti sfortunate di un biennio contrassegnato da incertezze e timori. Innegabile pertanto, l’opportunità di confronto con studenti di classi e di Istituti diversi, nonché la possibilità di socializzazione, di potenziamento e affiatamento dello spirito di squadra.Un’ esperienza interessante che ha incitato i partecipanti a ricercare tecniche creative per risolvere problemi. Il successo di questi giovani allievi illumina il cammino del processo educativo riempendo di orgoglio e sposando appieno entusiasmo e soddisfazione da parte del Dirigente scolastico, Prof. Michele Bonardelli che ha permesso la manifestazione. Insieme continueremo a nutrirci di questa luce sempre a testa alta credendo alla fede e alla scienza per veicolare al meglio doveri e passioni.

Luisa Nucera.

