L’incredibile inganno subito dalla macelleria Comi, una delle più antiche di Reggio

La storia – incredibile per certi versi – che vi raccontiamo è una storia, al tempo stesso, di successo e apprezzamento commerciale ma anche di qualcuno che gioca ad approfittare della buona fede della gente.

La macelleria Comi, sita al rione Gallico di Reggio, è un punto di riferimento importante per l’intero territorio da oltre 80 anni e qualcuno ha pensato di sfruttare a scopi personali notorietà e apprezzamento.

E questo qualcuno, in via di identificazione, intercettando in qualche modo delle richieste di ignara clientela che chiedeva il servizio a domicilio, ha recuperato la confezione della macelleria Comi, ha anche fatto in modo di comprare una quantità minima di carne di altissima qualità, tipica della macelleria Comi, vi ha aggiunto il grosso della richiesta sotto forma di carne di qualità scadente e ha consegnato il tutto – facendo, ovviamente, pagare ai prezzi della carne di massimo livello con la maggiorazione della consegna a domicilio truffando, così, sia i clienti che la macelleria Comi.

I titolari della macelleria manifestano stupore e incredulità per quanto accaduto e, al tempo stesso, ci tengono a ribadire “che non c’è nessuna figura autorizzata a operare per conto della macelleria Comi e che,pertanto, per qualsiasi tipo di servizio la clientela è invitata a rivolgersi unicamente al punto vendita di via Casa Savoia, 33 e al recapito telefonico 0965/370171”