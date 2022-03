La Strada con Saverio Pazzano: “Rifugio per i senza fissa dimora, il Comune dia conferma che per il prossimo inverno sarà attiva la struttura di Pietrastorta”

È stato un inverno lungo e freddo, con neve anche a bassa quota. È stato l’ennesimo inverno senza che il Comune di Reggio si sia dotato di un rifugio per i senza fissa dimora. Nel corso degli anni abbiamo assistito a tante e tante promesse, a qualche azione di sensibilità come quella di aprire le porte di Palazzo San Giorgio durante le festività nei primi giorni del 2017. Il Sindaco, che allora raccolse l’istanza della società, dichiarò – come possiamo raccogliere da interviste dell’epoca – che “con la solidarietà la democrazia consolida la propria anima”. Pur essendo d’accordo con questo assunto – ci mancherebbe! – riteniamo più corretto completare che in una Città, in una Amministrazione Pubblica, la democrazia si consolida con un’azione amministrativa chiara, programmatica, trasparente, efficiente ed efficace. Ed è attraverso gli stessi strumenti operativi che anche la solidarietà trova la possibilità di aiutare davvero le persone. Insomma: la solidarietà che un’Amministrazione Comunale deve alla cittadinanza – perché vi sia democrazia – è quella di fare funzionare l’apparato amministrativo e portare a termine i progetti.

In merito alla casa per i senza fissa dimora siamo ancora lontani da un risultato concreto.

Vediamo i fatti:

– con la Delibera n. 50 del 2017 il Consiglio Comunale approvava l’acquisizione di un bene sito in Via Torricelli Pescatori, indicava la struttura come casa accoglienza per i senza fissa dimora e demandava l’inserimento nella programmazione comunitaria 2014-2020. Solo successivamente viene rilevato che il bene, per questioni tecniche di struttura, non è utilizzabile per i fini deliberati dal Consiglio Comunale;

– per alcuni giorni dell’inverno 2018/2019 viene individuata una struttura a Pietrastorta che, in via temporanea, diviene rifugio per i senza fissa dimora con la collaborazione di Atam con un servizio navetta. La posizione della struttura non è certamente indicata per le esigenze di chi non ha una casa e presuppone una necessità di trasporti e di logistica poco funzionale. Ma ad oggi, come vedremo, è l’unica struttura che possa essere consegnata per lo scopo;