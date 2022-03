La Regione si prende la gestione degli aeroporti, Occhiuto :”Tutti e tre importanti”

“Detto e fatto. La Regione Calabria gestirà gli aeroporti calabresi. Avevo annunciato che avremmo acquisito le quote del socio privato e oggi abbiamo concluso formalmente la trattativa. FinCalabra ha deliberato l’acquisto delle quote ad un valore inferiore alle quote nominali”.

Lo ha annunciato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto con un post sulla sua pagina Instagram.

“Gli aeroporti – ha detto – sono troppo importanti per lo sviluppo turistico ed economico. La Regione ha interesse a sviluppare gli scali aeroportuali: quello di Lamezia, quello di Reggio, quello di Crotone. Attraverso risorse che renderemo disponibili nei prossimi anni e attraverso un’interlocuzione più forti con i vettori: con Ita e con le compagnie low cost”.