Il sindaco ff Brunetti incontra il Vicepresidente della Camera Ettore Rosato allo stabilimento Hitachi

Nella giornata odierna, il vicepresidente della Camera dei Deputati, on. Ettore Rosato, ha visitato lo stabilimento della Hitachi, tappa del tour organizzato, in queste ore, nella provincia reggina.

A Torre Lupo, ad accompagnare il vicepresidente di Montecitorio, c’erano il sindaco facente funzioni, Paolo Brunetti, l’assessora alle Attività produttive, Angela Martino, ed i consiglieri metropolitano e comunale, Giovanni Latella e Giuseppe Cuzzocrea.

«L’occasione – ha spiegato il sindaco Brunetti – è stata utile per visitare i nuovi spazi allestiti ed organizzati dalla multinazionale giapponese all’interno dello stabilimento cittadino. Il management Hitachi, al quale va la mia personale gratitudine e quella dell’intera amministrazione per il grande lavoro che sta svolgendo sul territorio, ancora una volta ha dato ampia dimostrazione di credere nella nostra realtà produttiva continuando ad investire nella crescita di una delle migliori industrie del Mezzogiorno d’Italia».

«Di questo e di molto altro ancora – ha aggiunto l’inquilino di Palazzo San Giorgio – ha preso visione il vicepresidente Rosato, tanto da avere avuto parole di elogio non solo per una realtà fondamentale all’intero del tessuto economico e sociale reggino, ma soprattutto per l’alta professionalità dimostrata dai lavoratori».

«Oggi – ha concluso Brunetti – siamo stati lieti d’aver accolto il vicepresidente della Camera dei Deputati, l’on. Ettore Rosato, che ha manifestato sensibilità e attenzione nei confronti della nostra città. In questi modo, lo Stato riafferma la propria presenza a Reggio in un momento storico particolarmente complesso e delicato. Un ringraziamento va, dunque, riservato al vicepresidente Rosato col quale l’amministrazione ha aperto un costruttivo canale di dialogo. Se ascoltata, infatti, Reggio Calabria può rappresentare un’importante opportunità per il Sud e per l’intero Paese».