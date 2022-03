Il Foro reggino oggi è in lutto per la prematura scomparsa del giovane avvocato Domenico Giordano

Domenico, ha lottato negli ultimi anni contro un brutto male lasciando, oggi, nel cuore di tanti di noi un vuoto incolmabile.

Con grande passione ed entusiasmo ha conseguito la laurea in giurisprudenza di pari passo con un affiatato gruppo di amici, anche detti “quelli dell’aula quattro”, perché soliti studiare assieme nelle aule universitarie condividendo giorno per giorno la vita universitaria, e non solo…

Quel gruppo di colleghi e di amici, per anni punto di riferimento e sostegno reciproco, lo avrebbe, poi, seguito e accompagnato nell’alta professione di avvocato da lui fortemente desiderata.

E in tale contesto, già nelle aule universitarie, ha conosciuto Cetty la sua amatissima e instancabile moglie e collega, assieme alla quale esercitava la professione di avvocato presso il noto studio reggino Politi, al fianco del suo fraterno amico di sempre Michele Gagliano.

Domenico non era solo un brillante avvocato, ha continuato, sempre, a dare il suo supporto all’attività di famiglia, la pasticceria Giordano, simbolo di eccellenza della nostra città.

Un giovane avvocato dal cuore buono e puro, un grande amico per tanti di noi.

Oggi è un giorno triste e un giorno cupo per la nostra città. Lo è ancora di più per la famiglia di Domenico, per la dolcissima Cetty che lo ha assistito con infinito amore, ai quali ci uniamo in grande abbraccio.

I tuoi amici – quelli dell’aula 4 ❤️