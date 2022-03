Gli studenti della Scuola Media Vitrioli si distinguono alle Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici 2022

Complimenti agli studenti della scuola secondaria di primo grado “D. Vitrioli” che si sono distinti nelle Semifinali dei Campionati Internazionali di Giochi Matematici, svoltesi sabato 26 marzo presso il Liceo Scientifico “A. Volta” di Reggio Calabria.

La competizione è giunta in Italia alla 29ª edizione, tramite l’organizzazione dal centro PRISTEM dell’Università Bocconi di Milano, finalizzata a promuovere le competenze logico-matematiche in un’ottica di valorizzazione delle eccellenze, ove emerge il ruolo della scuola nel coinvolgere i propri studenti in percorsi di studio di elevata qualità ed offrire loro occasioni per approfondire la preparazione individuale e il confronto con altre realtà scolastiche, nazionali e internazionali.

Gli studenti della scuola media Vitrioli, supportati dal corpo docente afferente al Dipartimento Matematico/Scientifico, hanno aderito all’iniziativa partecipando alla gara articolata in quattro fasi, nelle quali hanno dovuto risolvere una serie di quesiti in 60 o 90 minuti per la categoria C1 e in 90 o 120 minuti per le altre categorie. Tra i 400 partecipanti, i giovani vitriolini si sono distinti, il 5 marzo scorso, superando i quarti di finale e la semifinale.

Nell’ambito delle due categorie hanno partecipato:

Categoria C1 1. Plutino Carmelo 1F; 2. Riso Domenico 1G; 3. Ferrara Dario 2F; 4. Gregoriano Paola 2F; 5. Sicuro Elena 2F; 6. Pontorieri Francesco 1G; 7. Fortugno Viviana 2E; 8. Macheda Carmelo 2A; 9. Filippelli Ernesto 2D; 10. Zagami Sergio 2E; 11. Caridi Chiara 2F; 12. Mandaglio Giuseppe 1G; 13. Spagnolo Daniele 2F; 14. Marrara Francesco 1F; 15. Caridi Alessandro 1G; 16. Ferrara Matteo 1G; 17. Arillotta Lorenzo 1G; 18. Del Giglio Luca 2F; 19. Rausei Emanuela 2F; 20. Schiavone Francesca 2F; 21. Barreca Antonino 1G; 22. Spirio Greta 1G; 23. Ielo Sofia 1G; 24. Lauro Matteo 1G; 25. Rossitto Aurora 2F; 26. Paturzo Marco 2F; 27. Miceli Arianna 1G; 28. Minniti Sofia 1G; 29. Poli Christian 1F; 30. Mafrici Riccardo 1D; 31. Florio Enrico 1D; 32. Cottone Antonino 2A; 33. Caccamo Emilio 2F; 34. Repaci Luigi 1C; 35. Puntorieri Alisia 1G; 36. Marra Arianna 1G; 37. Napoli Alice 1F.

Categoria C2 1. Pratticò Sofia 3F; 2. Errante Chiara 3F; 3. Davoli Nicola 3°; 4. Pitrolo Simone 3F; 5. Barreca Vincenzo 3F; 6. Festa Giuseppe 3F; 7. Filardi Umberto 3F; 8. Tripodi Giuseppe 3F.

Gli alunni che parteciperanno alle finali, classificandosi ai primi posti sono:

Categoria C1 – Cottone Antonino 2A; Fortugno Viviana 2E e Filippelli Ernesto 2D

Categoria C2 – Errante Chiara 3F.

L’appuntamento finale si terrà a Milano, presso l’Università Bocconi, il 14 maggio 2022, ove sarà selezionata la squadra che rappresenterà l’Italia alla finalissima internazionale di Losanna che avrà luogo il prossimo agosto.