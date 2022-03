Giro d’Italia a Palmi, Versace: “Vetrina internazionale e straordinaria occasione di sviluppo per l’intero comprensorio metropolitano”

“Un onore oltre che una straordinaria occasione di sviluppo in termini turistici poter ospitare un evento sportivo di caratura internazionale come una tappa del Giro d’Italia sul nostro territorio. La collaborazione tra la Città Metropolitana ed il Comune di Palmi ha generato questa bella opportunità che offriamo all’intera costa tirrenica del comprensorio metropolitano, un modo per far conoscere le bellezze paesaggistiche e culturali di un territorio in grande espansione, che costituisce certamente uno dei principali poli di interesse turistico dell’area metropolitana”. E’ quanto afferma il sindaco ff della Città Metropolitana Carmelo Versace partecipando quest’oggi, insieme al Consigliere metropolitano delegato e sindaco di Palmi Giuseppe Ranuccio, alla presentazione della sesta tappa del Giro d’Italia. Nell’occasione è stato anche esposto il Trofeo Senza Fine del Centenario del Giro d’Italia.

“Dopo la tappa reggina di qualche anno fa – ha spiegato Versace – oggi torniamo ad assaporare la presenza dello storico evento sportivo in rosa sul nostro territorio. E lo facciamo consentendo ad una cittadina come Palmi, che ha fatto del turismo la sua principale vocazione di crescita, di vivere da protagonista questa straordinaria opportunità, che costituisce una vetrina di caratura internazionale per l’intero territorio metropolitano. Siamo contenti di poter presentare oggi insieme al sindaco Ranuccio questo evento, nella certezza che possa rappresentare una lieta notizia per i tanti appassionati della corsa rosa. La gara giunge peraltro in un periodo davvero importante per il nostro territorio – ha concluso Versace – quest’anno celebriamo infatti i 50 anni dal ritrovamento dei Bronzi di Riace. E credo che il passaggio del Giro d’Italia possa costituire un’ulteriore occasione per dare visibilità alla celebrazione dei Bronzi, contribuendo a far conoscere queste due straordinarie opere d’arte nel contesto internazionale, promuovendo un connubio turistico, all’insegna dello sport e della cultura, che rende sempre più appetibile il nostro territorio metropolitano”.